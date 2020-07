Ghost of Tsushima - Alle Trophäen: Platin wird ein Klacks

Hier findet ihr alle Trophäen von Ghost of Tsushima für die PS4 in der Übersicht samt Beschreibung, wie ihr sie freischaltet.

Wie schwer wird die Platin? Im Vergleich zu Spielen wie God of War oder Horizon Zero Dawn dürfte Platin für euch ein Leichtes sein. Der Grad der Herausforderung wurde deutlich gesenkt, vielmehr kommt es jetzt in Form von Sammelaufgaben auf viel Fleißarbeit an.

Trophäen-Liste zu Ghost of Tsushima

Platin: Lebende Legende - Erhalte alle Trophäen Gold: Helfende Schwerthand - Schließen alle Geschichten von Tsushima ab Silber: Meisterbefreier - Befreie die gesamte Insel Tsushima Silber: Körper, Geist und Seele - Schließe alle heißen Quellen, Haikus, Inari-Schreine und Bambusstände ab Bronze: Kenne deinen Feind - Sammle 20 Artefakte der Mongolen Bronze: Leseratte - Sammle 20 Aufzeichnungen Bronze: Held des Volkes - Befreie 12 besetzte Gebiete in Izuhara Bronze: Ein Kampf um die Insel - Befreie alle besetzten Gebiete in Izuhara Bronze: Wie wären wir los - Befreie 8 besetzte Gebiete in Toyotama Bronze: Sicherung der Zuflucht - Befreie alle besetzten Gebiete in Toyotama Bronze: Massenvertreibung - Befreie 7 besetzte Gebiete in Kamiagata Bronze: Ein neuer Rückzugsort - Befreie alle besetzten Gebiete in Kamiagata Bronze: Ein Augenblick - Personalisiere eine Szene im Fotomodus Bronze: Gunst der Kami - Finde und ehre alle Shinto-Schreine auf Tsushima Bronze: Diebesversteck - Entdecke die Umugi-Bucht Bronze: Erleuchte den Weg - Entzünde alle Leichttürme von Tsushima wieder Bronze: Augenweide - Erlange 30 Aussehen-Objekte Bronze: Reich beschenkt - Sammle 10 Geschenke Bronze: Talisman-Sammler - Statte alle 6 Plätze mit einem Talisman aus Bronze: Der perfekte Sturm - Verbessere dein Schwert vollständig Bronze: Mit allen Wassern gewaschen - Erlerne alle Techniken für Geist-Wurfwaffen Bronze: Helled Köpfchen - Erlerne die Stein-, Wasser,-Wind und Mond-Kampfhaltungen Bronze: Der legendäre Geist - Erweitere deine Legende und erhalte den Titel "Geist von Tsushima" Bronze: Unheimliche Präzision - Töte 20 Gegner mit Angriffen aus der Geist-Kampfhaltung heraus Bronze: Es kann nur einen geben - Schließe alle Duelle erfolgreich ab Bronze: Zu allem bereit - Bringe 50 Mal Gegner ins Taumeln Bronze: Schön aus dem Handgelenk - Besiege die maximale Anzahl an Gegnern in einem Herausforderungskampf Bronze: Glänzender Stahl - Besiege 20 Gegner mit einem Gegenangriff nach einer perfekten Parade

Tipp zur Bronze-Trophäe "Schön aus dem Handgelenk:

Um euch diese Trophäe zu schnappen, benötigt ihr die komplett aufgelevelte Sakai-Klan-Rüstung. Sie bekommt ihr im Verlauf der Story in Akt 2. Zudem müsst ihr den Skill für die Herausforderungsserie auf der höchsten Stufe haben. Im Kampf gilt es nämlich nicht drei, sondern fünf Gegner zu töten.

Die versteckten Trophäen von Ghost of Tsushima

Achtung Spoiler: Bei den folgenden Trophäen handelt es sich neben einigen extra Aufgaben auch um die Trophäen, die ihr im Story-Verlauf bekommt. Gerade die Trophy-Beschreibungen und Namen können Spoiler beinhalten und auf gewisse Handlungsstränge schließen lassen.

Gold: Mono No Aware - Lass die Vergangenheit hinter dir und akzeptiere die Last deiner neuen Rolle Silber: Geschichtenerzähler - Schließe alle mythischen Geschichten ab Silber: Die eigenwillige Diebin - Schließe alle Yuna-Geschichten ab Silber: Der unbeugsame Bogenschütze - Schließe alle Ishikawa-Geschichten ab Silber: Die rachgierige Kriegerin - Schließe alle Masako-Geschichten ab Silber: Der Kriegsmönch - Schließe alle Norio-Geschichten ab Silber: Viel Spaß beim Absturz - Töte einen Gegner mit Sturzschaden, indem du ihn von einem Vorsprung stößt Silber: Cooper-Klan-Cosplayer - Verkleide dich als ein legendärer Dieb Bronze: Kein Weg mehr zurück - Brich deinen Kodex, um einer neuen Freundin zu helfen Bronze: Aufziehender Sturm - Hole das Katana des Sakai-Klans zurück Bronze: Unter Wölfen - Rekrutiere die Strohut-Ronin Bronze: Sterbende Glut - Töte die Verräter im Namen eines gefallenen Freundes Bronze: Geburtsrecht - Erlange die Rüstung deines Vaters wieder Bronze: Anführer des Volkes - Versammle die Bauern von Yarikawa Bronze: Familientreffen - Befreie Fürst Shimura aus den Fängen des Khans Bronze: Das Feuer schüren - Befreie Taka aus der mongolischen Gefangenschaft Bronze: Zeugenschutz - Erschieße einen verängstigten Gegner auf der Flucht mit einem Pfeil Bronze: Das Ende des Herrschers - Stelle dich dem Khan Bronze: Die verbannte Allianz - Begib dich zu deinen Verbündeten im eisigen Norden Bronze: Der Geist - Verschmilz mit deiner neuen Identität Bronze: Klagelied von der gefallenen Schmiede - Spiele das "Klagelied vom Sturm" am Grab eines Freundes Bronze: Schwarz-Weiß-Meister - Erwirb einen Gegenstand von "Schwarzer Farbe" und "Weiße Farbe"-Händlern Bronze: Wiederentdeckt - Entdecke eine Säule der Ehre und sammle ihr Schwert-Kit ein Bronze: Ehre die Geister - Verbeuge dich vor 10 versteckten Altären auf Tsushima

Darum ist die Platin in Ghost of Tsushima so leicht

Im Samurai-Abenteuer gibt es keine Schwierigkeits-Trophäen. Ob ihr das Spiel auf einfach, mittel oder schwer meistert, spielt für den Erhalt der Auszeichnungen keine Rolle. Zudem handelt es sich bei den meisten Trophäen um schlichte Sammelaufgaben, die euch zwar viel Fleiß abverlangen, jedoch einfach zu bekommen sind.

Lohnt sich der Kauf von Ghost of Tsushima?

Das Embargo zum letzten PS4-Exclusive ist mittlerweile gefallen. Im großen GamePro-Test zu Ghost of Tsushima verraten wir euch, warum das Action-Adventure von Sucker Punch nicht nur optisch eines der schönsten Spiele dieser Konsolengeneration ist. Auch das Kampfsystem und die interessanten Charaktere haben uns überzeugt:

207 14 Mehr zum Thema Ghost of Tsushima im Test - Das Samurai-Spiel, das wir immer wollten

Holt ihr euch die Platin? Legt ihr viel Wert auf die Trophäen oder sind sie euch in aller Regel eher egal? Vielleicht deaktiviert ihr sogar die Benachrichtigungen, um nicht aus der Immersion geschmissen zu werden. Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!