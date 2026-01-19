Glückspilz entdeckt PC für 774 Euro, allein RAM und GPU sind aber schon mehr als 1000 Euro wert - "Kauf jetzt, denk später nach!"

So ein Schnäppchen sieht man auch nicht alle Tage. Dieser Glückspilz entdeckte beim stöbern einen PC, dessen Einzelteile mehr wert als der Gesamtpreis sind.

Eleen Reinke
19.01.2026 | 18:01 Uhr

Kein Wunder dass die Community bei diesem Angebot rät, sofort zuzschlagen. (Bild: Reddituserridriddo) Kein Wunder dass die Community bei diesem Angebot rät, sofort zuzschlagen. (Bild: Reddit/user/ridriddo)

Nicht zuletzt aufgrund der aktuellen RAM-Krise ist Hardware aktuell teurer denn je. Wer gerade aufstocken oder sich ein neues Setup kaufen will, muss oft tief in die Taschen greifen. Oder man hat so viel Glück wie dieser Gamer hier, der einen der besten Deals entdeckt, die wir seit langem gesehen haben.

"Sollte ich mir das holen?" – Community schreit "JA!"

Auf Reddit hat User ridriddo ein Bild seines Fundes mit der Community geteilt. Offensichtlich kennt er sich nicht so gut mit Technik aus, denn er fragte direkt ob es sich bei dem PC um einen guten Fund handle und er ihn sich schnappen solle.

Video starten 32:12 Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Die Antworten der Community hätten deutlicher nicht sein können: Dutzende User raten dem Fan, am besten sofort zuzuschlagen. Kein Wunder, denn dabei handelt es sich wirklich um ein überraschend gutes Angebot.

Insgesamt wird der Computer vom Shop für 900 US-Dollar angeboten, umgerechnet etwa 774 Euro. Und das, obwohl die einzelnen Komponenten bereits mehr wert sind als der Gesamtpreis. Ein Blick auf die durchschnittlichen Preise zeigt etwa, was CPU, GPU und RAM allein kosten würden:

  • AMD Ryzen 7 9800X3D: circa 440 Euro
  • ASUS GeForce RTX 5070: circa 570 Euro
  • 32 GB DDR5-RAM: zwischen 350 und 500 Euro
Link zum Reddit-Inhalt

Ein verdammt gutes Schnäppchen also, bei dem die überschwängliche Kaufempfehlung der Community ziemlich naheliegend wirkt. Dass der PC so günstig ist, dürfte vermutlich daran liegen, dass es sich um ein Display-Modell handelt, er also im Laden ausgestellt wurde und entsprechend kleinere Gebrauchsspuren haben kann.

Außerdem könnten noch ein paar Kröten für die Mehrwertsteuer (in den USA zwischen 0 und 13,5 Prozent) oben drauf kommen. Das ändert aber nichts daran, dass es sich dabei um einen echt guten Deal handelt. So gut sogar, dass manch User in den Kommentaren hinterfragt, ob es da nicht einen Haken geben muss.

Ein User verrät hier, dass er selbst mit PC-Bauer iBuyPower Probleme habe, da das Unternehmen "die Garantie nicht einhält und manchmal die Wärmeleitpaste auf der CPU vergisst", was bei der Person zu Problemen geführt habe.

Eine weitere Person hat darauf aber die perfekte Antwort: "Wen kümmert's, für 900 US-Dollar kannst du einfach die CPU/Arbeitsspeicher/GPU rausnehmen, wenn du willst."

Na, würdet ihr bei diesem Angebot zuschlagen?

