Pokémon Wind und Welle: Welchen Starter werdet ihr wählen - Braubel, Pomfifi oder Gekkua?

In unserer Umfrage wollen wir von euch wissen, ob ihr euch schon in einen der drei knuffigen Starter für Pokémon Wind und Welle verguckt habt.

Samara Summer
07.03.2026 | 08:00 Uhr

Zwischen den drei knuffigen Tierchen haben wir die Wahl: Braubel, Pomfifi und Gekkua (von links nach rechts). Zwischen den drei knuffigen Tierchen haben wir die Wahl: Braubel, Pomfifi und Gekkua (von links nach rechts).

Nach monatelangen Leaks wurde kürzlich Pokémon Wind und Welle endlich ganz offiziell enthüllt – und das gleich samt der drei neuen Starter-Taschenmonster. Ihr habt zu Release wieder die Qual der Wahl. Verratet uns, wie eure Antwort auf die große Frage aktuell ausfallen würde:

Hier gibt es sie auch noch einmal im Trailer zu sehen:

Video starten 3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

Das sind die drei neuen Pokémon-Starter: Braubel, Pomfifi und Gekkua

Gar keine so leichte Wahl, denn die Starter sehen wirklich alle drei ganz schön knuffig aus. Aber es zählt ja noch ein bisschen mehr als das. Falls ihr noch nicht so genau wisst, mit wem ihr loszieht, stellen wir euch die Drei noch mal kurz vor.

Mit Pomfifi ist dieses Mal gleich von Anfang an ein Hund dabei, beziehungsweise, wenn wir es genau nehmen, ein Welpen-Pokémon. Auf Englisch heißt er Pombon. Der süße Kläffer erinnert mit seinem orangefarbenen, fluffigen Fell ein wenig an einen Spitz und hat den Typ Feuer.

Pomfifi Gekkua Braubel

Pomfifi Das ist natürlich Pomfifi.

Gekkua Hier kommt Gekkua.

Braubel Und so ärgerlich schaut Braubel drein.

Gekkua hat, wie sich unschwer an seiner blauen Farbe erkennen lässt, das gegensätzliche Element, nämlich Wasser. Dass es sich um ein Wassergecko-Pokémon handelt, legt außerdem bereits der Name nahe, der ähnlich wie "Gecko" und "Agua" klingt. Noch deutlicher wird das bei seiner englischen Bezeichnung Gecqua.

Zudem wäre da noch der Vogel, der mit seinen markanten Augenbrauen ein bisschen wütend aussieht. Gleichzeitig erinnern die Brauen des Bohnenküken-Monsters aber auch an Blätter und verraten damit schon, dass es sich um den Typ Pflanze handelt. Das Pokémon hört auf den deutschen Namen Braubel und den englischen Browt.

Pokémon Wind und Welle: Wenn ihr den Trailer bei Minute 1:48 anhaltet, könnt ihr den neuen Look von Schwester Joy sehen
von David Molke
Pokémon Wind und Welle-Starter: Das sind die 3 neuen Pokémon Braubel, Pomfifi und Gekkua
von Eleen Reinke

Einige wichtige Infos zu den drei Starter-Optionen fehlen aber natürlich noch, nämlich zum Beispiel die Entwicklungsstufen. Bei so manch anderem Taschenmonster hat gerade die finale Stufe die Beliebtheit stark beeinflusst. Womöglich wird sich also erst mit deren Enthüllung dann so richtig der große Fanliebling herauskristallisieren.

Bis es dann so weit ist, dass ihr wirklich eine Wahl treffen müsst, dauert es auch noch ganz schön lange. Winds and Waves, so der englische Titel, erscheint nämlich gar nicht mehr 2026, sondern erst im folgenden Jahr.

Verratet uns gerne in den Kommentaren, was bisher ausschlaggebend für eure Wahl ist und was ihr euch für die Monster wünscht!

zu den Kommentaren (5)
Kommentare(5)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Wind und Welle

Pokémon Wind und Welle

Genre: Rollenspiel

Release: 2027 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 2 Tagen

Pokémon Wind und Welle: Welchen Starter werdet ihr wählen - Braubel, Pomfifi oder Gekkua?

vor 2 Tagen

Pokémon Wind und Welle: Wenn ihr den Trailer bei Minute 1:48 anhaltet, könnt ihr den neuen Look von Schwester Joy sehen

vor 3 Tagen

Pokémon Wind und Welle-Starter: Das sind die 3 neuen Pokémon Braubel, Pomfifi und Gekkua

vor 5 Tagen

Pokémon Wind/Welle - Open World: Alles, was wir bislang über die neue Insel-Region wissen

vor 5 Tagen

Pokémon Wind und Welle: Fans glauben, die Silhouetten der Legendären Pokémon schon im Trailer erspäht zu haben
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (März 2026)   6     10

vor 2 Tagen

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (März 2026)
Heute findet die nächste Nintendo Direct statt - zur Feier des Mario Days   3     1

vor 44 Minuten

Heute findet die nächste Nintendo Direct statt - zur Feier des Mario Days
Trophäen-Screenshots, bevor es sie gab: Zelda-Fan hat in Kindertagen einfach eine handgefertigte Notiz zum End-Screen gemacht

vor einer Stunde

"Trophäen-Screenshots, bevor es sie gab": Zelda-Fan hat in Kindertagen einfach eine handgefertigte Notiz zum End-Screen gemacht
Dragon Ball: Freezer hat ursprünglich geglaubt, dass Trunks Vater jemand ganz anderes ist und der Grund ist simpel   1  

vor 2 Stunden

Dragon Ball: Freezer hat ursprünglich geglaubt, dass Trunks' Vater jemand ganz anderes ist und der Grund ist simpel
mehr anzeigen