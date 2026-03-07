Pokémon Wind und Welle: Welchen Starter werdet ihr wählen - Braubel, Pomfifi oder Gekkua?

Zwischen den drei knuffigen Tierchen haben wir die Wahl: Braubel, Pomfifi und Gekkua (von links nach rechts).

Nach monatelangen Leaks wurde kürzlich Pokémon Wind und Welle endlich ganz offiziell enthüllt – und das gleich samt der drei neuen Starter-Taschenmonster. Ihr habt zu Release wieder die Qual der Wahl. Verratet uns, wie eure Antwort auf die große Frage aktuell ausfallen würde:

Hier gibt es sie auch noch einmal im Trailer zu sehen:

3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

Das sind die drei neuen Pokémon-Starter: Braubel, Pomfifi und Gekkua

Gar keine so leichte Wahl, denn die Starter sehen wirklich alle drei ganz schön knuffig aus. Aber es zählt ja noch ein bisschen mehr als das. Falls ihr noch nicht so genau wisst, mit wem ihr loszieht, stellen wir euch die Drei noch mal kurz vor.

Mit Pomfifi ist dieses Mal gleich von Anfang an ein Hund dabei, beziehungsweise, wenn wir es genau nehmen, ein Welpen-Pokémon. Auf Englisch heißt er Pombon. Der süße Kläffer erinnert mit seinem orangefarbenen, fluffigen Fell ein wenig an einen Spitz und hat den Typ Feuer.

Gekkua hat, wie sich unschwer an seiner blauen Farbe erkennen lässt, das gegensätzliche Element, nämlich Wasser. Dass es sich um ein Wassergecko-Pokémon handelt, legt außerdem bereits der Name nahe, der ähnlich wie "Gecko" und "Agua" klingt. Noch deutlicher wird das bei seiner englischen Bezeichnung Gecqua.

Zudem wäre da noch der Vogel, der mit seinen markanten Augenbrauen ein bisschen wütend aussieht. Gleichzeitig erinnern die Brauen des Bohnenküken-Monsters aber auch an Blätter und verraten damit schon, dass es sich um den Typ Pflanze handelt. Das Pokémon hört auf den deutschen Namen Braubel und den englischen Browt.

Einige wichtige Infos zu den drei Starter-Optionen fehlen aber natürlich noch, nämlich zum Beispiel die Entwicklungsstufen. Bei so manch anderem Taschenmonster hat gerade die finale Stufe die Beliebtheit stark beeinflusst. Womöglich wird sich also erst mit deren Enthüllung dann so richtig der große Fanliebling herauskristallisieren.

Bis es dann so weit ist, dass ihr wirklich eine Wahl treffen müsst, dauert es auch noch ganz schön lange. Winds and Waves, so der englische Titel, erscheint nämlich gar nicht mehr 2026, sondern erst im folgenden Jahr.

Verratet uns gerne in den Kommentaren, was bisher ausschlaggebend für eure Wahl ist und was ihr euch für die Monster wünscht!