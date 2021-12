God of War: Ragnarök - Mögliches Release-Datum in PlayStation-Datenbank aufgetaucht

God of War 2: Ragnarök gehört zu den vielen Spielen, die mal für das Jahr 2021 angekündigt waren, aber längst ins kommende Jahr gerutscht sind. Eine konkretere Angabe als "erscheint 2022" fehlt bei dem sehnlich erwarteten PlayStation-Exklusivtitel noch - zumindest, was offizielle Informationen angeht. Ein mögliches Release-Datum aus der PlayStation-Datenbank wurde nun nämlich geleakt.

Mögliches Release-Datum im Herbst

Darum geht es: Nach dem äußerst gelungenen Reboot von God of War im Jahr 2018 warten viele Fans ungeduldig, wie es mit Kratos in seiner neuen Vaterrolle - in der er immer noch genug Zeit findet, Götter zu vermöbeln - in der Fortsetzung weitergeht. Das PlayStation-Exclusive wurde ins Jahr 2022 verschoben, aber ohne konkretes Datum oder auch nur ein Zeitfenster.

Ein Leak nennt nun ein mögliches Release-Datum im Herbst: Die Verantwortlichen hinter dem Twitter-Account PlayStation Game Size haben laut eigenen Angaben in der PlayStation-Datenbank neue Infos entdeckt. Dort werde der 30. September 2022 als Termin genannt. Dabei handelt es sich um einen Freitag, also einen der Wochentage, an denen viele Spiele erscheinen.

Vorsicht mit der Info: PlayStation Game Size hat sich zwar in der Vergangenheit als verlässliche Quelle für Infos erwiesen - wie der Name schon sagt, besonders dann, wenn es um die Downloadgrößen von Spielen geht. Aber im Tweet wird direkt erklärt, warum wir uns den Tag noch nicht rot im Kalender markieren sollten: Es könnte sich um einen Platzhalter handeln.

Selbst wenn das der Fall ist, könnte das genannte Datum ein Anhaltspunkt dafür sein, dass ein Release im Herbst geplant ist - Schließlich ist der 30. September der letztmögliche Tag des dritten Jahresquartals. Ob das jedoch zutrifft, werden wir erst erfahren, wenn wir mit offiziellen Infos versorgt werden. Zudem sollten wir die Daumen drücken, dass es durch Corona nicht zu weiteren Verzögerungen kommt, denn aktuell kämpfen immer noch einige Studios mit den Auswirkungen der Pandemie.

Was haltet ihr von der Info? Habt ihr mit einem Release in diesem Zeitraum gerechnet?