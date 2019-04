God of War - Blasphemie! Fans wollen auch andere Götter spielen

Eine Fortsetzung des PS4-Hits God of War ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, Fans haben aber bereits genaue Vorstellungen davon, was sie besser machen soll als der Vorgänger. Ein Vorschlag findet aktuell großen Anklang in der Community: Wie wäre es, wenn wir nicht als Kratos, sondern in der Haut von anderen Göttern in den Kampf ziehen können?

So sollte "God of War 2" laut Fans abwechslungsreicher werden

Möglich machen soll's ein Arena-Modus, den einige Fans nun für ein mögliches God of War-Sequel fordern.

Ähnlich wie in der Arena of Fates aus dem originalen God of War 2 könnten wir laut Fans hier außerhalb der Hauptstory gegen sämtliche Feinde des Spiels nochmals antreten. Und zwar nicht nur gegen Standard-Feinde, sondern auch gegen Bosse.

Ähnliche Herausforderungen bieten bereits die Muspelheim-Prüfungen im aktuellen Ableger der God of War-Reihe. Hier müssen wir verschiedenste Challenges absolvieren, beispielsweise eine bestimmte Anzahl von Widersachern innerhalb eines Zeitlimits über den Jordan schicken.

Das Besondere des gewünschten Arena-Modus: Im Gegensatz zu den Muspelheim-Prüfungen soll es laut Fans möglich sein, als Gegner - insbesondere als Bossgegner - in die Kampfarena zu steigen.

Im God of War-Nachfolger als Thor den Hammer schwingen? Das wäre nicht nur verdammt cool, sondern würde auch - zumindest in der Theorie - Abwechslung ins Spiel bringen.

Was meint ihr dazu? Reicht der Singleplayer oder sollte das nächste God of War zusätzliche Modi wie den gewünschten Arena Modus ins Spiel bringen?