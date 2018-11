God of War 2 - Gerücht: Warcraft-Regisseur deutet Nachfolger an

Der PS4-exklusive Blockbuster God of War entpuppte sich als riesiger Erfolg und gehört aktuell zu den besten Spielen für Sonys Konsole. Ein Nachfolger ist bislang zwar nicht offiziell bestätigt, aber sehr gut möglich.

Und vielleicht befindet sich "God of War 2" ja sogar schon in Arbeit.

Denn offenbar hat Director Cory Barlog gegenüber Warcraft-Regisseur Duncan Jones ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert.

