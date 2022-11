God of War für nur 9,99 Euro: Den Ragnarök-Vorgänger gibt's gerade richtig günstig im PS Store

Über God of War Ragnarök wird aktuell viel geschwärmt und auch bei den Game Awards ist Sonys neuer Blockbuster mehrfach nominiert. Falls ihr selbst mit Kratos den hohen Norden aufmischen wollt, empfiehlt es sich allerdings, zuerst den Vorgänger von 2018 nachzuholen. Die Story von Ragnarök setzt nämlich genau da an, wo die des letzten God of War-Titels aufgehört hat. Nun habt ihr die Gelegenheit, diesen richtig günstig zu spielen.

Das ist das Angebot im PS Store

Habt ihr das großartige Soft-Reboot von God of War – aus welchen Gründen auch immer – bisher verpasst, so könnt ihr jetzt im PlayStation Store für nur 9,99 Euro zugreifen. Das Angebot gilt noch bis zum 29. November. Falls ihr PS Plus abonniert habt, könnt ihr den Titel übrigens ganz ohne Zusatzkosten zocken.

Im GamePro-Test konnten die beiden neuen God of War-Teile überzeugen. Hier könnt ihr den Test zum ersten Spiel im hohen Norden lesen:

Das erwartet euch im Spiel

Während frühere Ableger der Action-Reihe davon handeln, wie der fuchsteufelswilde Kratos sich bei einer Rachemission durch die griechische Götterwelt schnetzelt, ändert sich 2018 nicht nur das Setting, sondern auch der Tonfall. Der Hüne lebt inzwischen im hohen Norden und leidet wieder unter einem Verlust, nur dieses Mal viel leiser.

Seine Frau Faye ist nämlich verstorben und lässt ihn mit Sohn Atreus und einem Wunsch zurück: Ihre Asche soll auf einem hohen Berg verstreut werden. Vater und Sohn, die sich nicht besonders nahestehen, machen sich gemeinsam auf, um dieser letzten Bitte nachzukommen. Aber keine Sorge: Die Ruhe ist vorbei, wenn Monster und nordische Götter auf den Plan treten.

Was wir von dem Spiel halten, erfahrt ihr außerdem auch im Testvideo:

7:16 God of War - Testvideo zum PS4-exklusiven Action-Rollenspiel

Euch erwartet feinste Action-Adventure-Kost mit rasanten und episch inszenierten Kämpfen sowie Erkundung, bei der ihr bessere Ausrüstung findet und dafür immer wieder Rätsel lösen müsst. Das Abenteuer punktet aber auch gnaz besonders mit der Geschichte und den gut geschriebenen Charakteren.

Wollt ihr God of War noch nachholen, bevor ihr Ragnarök angeht?