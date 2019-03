God of War - Cory Barlog hatte große Angst vor der E3-Ankündigung

God of War-Director Cory Barlog verrät die turbulente Geschichte hinter der legendären E3-Demo. Die Präsentation, bei der das Spiel erstmals enthüllt wurde, sorgte bei ihm für großen Stress, ja geradezu Angst. Auf der GDC 2019 hat er aus dem Nähkästchen geplaudert und berichtet, dass er ursprünglich sogar dachte, das Ganze würde als einziges großes Desaster enden. Wie wir wissen, war das Gegenteil der Fall.

Schon der Vorlauf war äußerst turbulent. Rund 10 Monate vor der E3-Präsentation stand bereits fest, dass God of War dort enthüllt werden sollte. Nur in welcher Form blieb lange unklar: Einfach nur ein Logo oder ein kurzer Trailer sei ebenfalls im Gespräch gewesen.

Der erste Pitch des Directors für eine Demo im Inneren des Berges wurde dann allerdings gar nicht gut aufgenommen. Was letzten Endes zum Umdenken und der Präsentation geführt hat, die wir zu sehen bekommen haben. Mit Orchester und allem Drum und Dran.

God of War Barlog "versaute" das Skript & musste alles neu schreiben

Cory Barlog hat hoch gepokert: Wie der Director jetzt erzählt, stand eigentlich noch nicht einmal das Grundgerüst für God of War, als es auf der E3 2016 gezeigt werden sollte. Weder das Kampfsystem noch die generelle Ausrichtung oder die Engine seien tatsächlich fertig gewesen. Im Gegenteil:

"Wir haben wirklich stresige Zeiten durchgemacht, weil erstens: Die Engine wurde gerade gut, zweitens: Das Lighting war vielleicht 35 bis 40 % von dem, was letztlich im fertigen Spiel war und das war es, was wir für die E3 benutzt haben."

"Also gab es eigentlich keine Möglichkeit, rechtzeitig fertig zu werden. Art Direction: Wir waren noch gar nicht richtig in der Lage, herauszufinden, was unsere Richtung sein würde."