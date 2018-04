God of War ist in der Presse bereits durch die Decke gegangen und hat größtenteils sehr hohe Wertungen abgestaubt. Auch im GamePro-Test kann das Abenteuer von Kratos und seinem Sohnemann Atreus überzeugen und macht sich mit einer 93 davon.

Auf Metacritic, eine bekannte Website, die unter anderem Spiele-Wertungen aggregiert, hat sich der Blockbuster von Sony Santa Monica mit einem Metascore von 95 auf den zweiten Platz der am besten bewerteten PS4-Spiele gemausert.

Nur GTA 5 mit einem Metascore von 97 ist besser. Jedoch ist das Rockstar-Spiel für mehrere Plattformen erhältlich, weshalb sich God of War jetzt mit dem Titel, des am besten bewerteten PS4-Exklusivspiels rühmen darf.

Auf der Metacritic-Topliste hat God of War sogar The Last of Us Remastered überholt. Zwar hat das postapokalyptische Abenteuer von Naughty Dog ebenfalls einen Metascore von 95, diese Zahl basiert aber auf lediglich 69 Kritiken. Der Score von God of War hingegen fußt auf 86 Kritiken, weshalb das Spiel in der Liste vor The Last of Us liegt. Hier die Top 10:

Top 10 Spiele auf Metacritic

*abgerufen am 17. April 2018

God of War erscheint am 20. April 2018 exklusiv für die PS4.