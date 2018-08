Für God of War kann seit gestern das neue Update 1.30 heruntergeladen werden. Was unter anderem den New Game Plus-Modus mit sich bringt.

Der hat es in sich: Wir können Zwischensequenzen überspringen, in voller Montur sowie mit allen Freischaltungen von vorne anfangen und vieles mehr.

Es gibt sogar neue, "perfekte" Ausrüstung, die wir craften können, einen härteren Schwierigkeitsgrad und Gegner stellen durch anderes Verhalten neue Herausforderungen dar.

Cutscenes skippen: Wer die Story einmal in ihrer Gänze erlebt hat, kann zukünftig jede Zwischensequenz abbrechen oder noch einmal schauen. Egal, ob im New Game Plus-Modus oder einem normalen Durchlauf.

Rüstungsteile wechseln: Alle Verzauberungen lassen sich jetzt mit einem einzigen Knopfdruck von einem Ausrüstungsgegenstand auf einen anderen transferieren.

Bugfixes & Quality of Life-Verbesserungen: Parieren funktioniert jetzt besser und einige Ungereimtheiten wurden ausgemerzt, auch bei Attacken.

Was bringt das New Game+?

Wir können das Ganze nochmal von vorn beginnen, und zwar stehen uns dann alle freigeschalteten Annehmlichkeiten zur Verfügung, von Anfang an:

Rüstungen

Talismane

Verzauberungen

Skills

Runen-Attacken

Waffen

Schwierigkeitsgrad frei wählbar:

Völlig unabhängig davon, auf welchem Schwierigkeitsgrad wir God of War beim letzten Durchlauf beendet haben, können wir beim New Game Plus-Modus frei den gewünschten Grad der Herausforderung wählen. Die Feinde leveln entsprechend mit.

God of War

Droht im nächsten Teil die Götterdämmerung?

Neue Ressource Skap Slag

Perfekter" Seltenheitsgrad: Mit Hilfe der neuen Ressource Skap Slag können wir unsere Rüstungen, Talismane und Verzauberungen noch weiter verbessern lassen.

Neue Rüstungssets für Kratos & Atreus

Es gibt einige zusätzliche Armor-Sets, die zum Teil sogar neue Gameplay-Features mit sich bringen. Ein Chest-Piece sorgt beispielsweise für Explosionen, wenn Energie- oder Wut-Steine zertreten werden.

Neue Kombinationen: Bestimmte Talismane und Rüstungsteile lassen sich zu Verzauberungen verarbeiten und bieten so neue Kombinationsmöglichkeiten, die es vorher nicht gab.

Neues Gegnerverhalten & neue Angriffsmuster

Elite: Gegner können jetzt auch auf der zweithöchsten Schwierigkeitsstufe im New Game Plus-Modus zu Elite-Gegnern werden.

Verhalten & Angriffsmuster: Einige Feinde machen uns jetzt auch auf völlig neue, bisher unbekannte Art das Leben schwer. Ja, auch die Walküren.

Weglaufen zwecklos:

"Teste deine Skills in den Timed Realm Tears. Weglaufen wird dir gegen die Hel-Vikens und Revenants nicht mehr helfen (sobald du einen Rift geöffnet hast)."

Neuer Schild-Skin: Wer das New Game Plus startet, erhält einen neuen Skin für das Schild. Ein zusätzlicher wird freigeschaltet, wenn wir NG+ auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad meistern.

...und nochmal von vorn:

Auch nach einem New Game Plus-Durchlauf kann ein neuer gestartet werden, und zwar mit allen zusätzlichen, neu erspielten Freischaltungen und Verbesserungen.

God of War

Offizielle Comic-Reihe erzählt die Vorgeschichte

Was sagt ihr dazu? Seid ihr schon mittendrin? Gibt es irgendwas, das ihr vermisst?