God of War: Die besten Rüstungen für Kratos und wie ihr sie bekommt

Mit Axt und Schild hat Kratos bis zum Ende in God of War zwei feste Begleiter in seinen Händen. Anders sieht es mit seiner Rüstung aus, denn diese könnt ihr im Laufe seiner Reise jederzeit austauschen. Wir zeigen euch, welche die besten Rüstungen sind und wie ihr sie bekommt.

Eine gute Rüstung ist wichtig, aber erst später

Anfänglich lohnt es sich, einfach die besten Teile auszuwählen, die ihr in Truhen findet. Alternativ könnt ihr noch in den Läden der Zwerge vorbeischauen und dort eure Ausrüstung austauschen oder aufwerten.

Spürbar wichtiger wird die Ausrüstung aber erst in der zweiten Spielhälfte. Ab dann lohnt es sich, eine der folgenden legendären Rüstungen zu erspielen und seltene Ressourcen für deren Verbesserung auszugeben.

Welche dabei die beste Rüstung ist, lässt sich nicht pauschal sagen, da sich die jeweiligen Teile vor allem durch die Verteilung ihrer Attribute unterscheiden und jeweils Boni für verschiedene Spielstile bieten.

Das sind die Attribute und ihre Wirkungen:

Wert Beschreibung Stärke Erhöht Nah- und Fernkampfschaden Runenkraft Erhöht Frost- und Brandschaden, stärkt Runenangriffe Abwehr Reduziert erlittenen Schaden Vitalität Erhöht die max. Gesundheit, reduziert die Dauer von Statuseffekten Glück Erhöht erhaltene EP und Hacksilber sowie die Aktivierungschance von Ausrüstungseffekten Abklingzeit Reduziert Abklingzeiten von Runen- und Talismanfähigkeiten

Natürlich könnt ihr alle Set-Teile untereinander kombinieren und so eure Attribute und Boni gänzlich an eure Wünsche anpassen. Denkt auch immer daran, alle Sockel mit Verzauberungen zu besetzen, um die Rüstung so weiter zu verbessern. Die lassen sich jederzeit wechseln und bleiben nach dem Ausbau erhalten.

Niflheim Rüstungen

Um diese Rüstungen zu erspielen, müsst ihr zuerst die Welt Niflheim freischalten. Das tut ihr, indem ihr in der Spielwelt Truhen mit Masken drauf öffnet, die euch entweder Sprachchiffren für Niflheim oder Muspelheim spendieren. Für jeweils vier schaltet ihr die Welten frei.

Danach könnt ihr die Rüstungen in Sindris Laden vorort schmieden lassen. Ihr benötigt dafür unter anderem Ressourcen, die ihr nur in Ivaldis Werkstatt in Niflheim selbst bekommt. Dafür müsst ihr etwas grinden, allerdings handelt es sich hier im Gegenzug um drei der besten Ausrüstungssets im Spiel.

So funktioniert die Welt Niflheim: In Niflheim findet ihr Vivaldis Werkstatt, die von einem dichten Nebel durchzogen ist. Dieser setzt euch mit der Zeit zu, sodass ihr immer nur eine begrenzte Zeit in der Werkstatt verbringen könnt. Die hier erbeuteten Gegenstände dürft ihr nur behalten, wenn ihr es lebend aus der Werkstatt schafft.

Je nach gewählter Rüstung könnt ihr euren Fokus auf den Nahkampf oder eure Runenkraft legen. Alternativ werdet ihr zum Allrounder für beides.

Jedes Rüstungsteil verfügt zudem über einen stapelbaren Bonuseffekt, mit dem ihr über Zeit eine sehr geringe Menge Gesundheit regeneriert. Außerdem erhöht die Rüstung euren Widerstand gegen den Nebel Niflheims, sodass ihr mit der Zeit längere Ausflüge in die Werkstatt wagen könnt.

Hier die Rüstungen mit ihren Startwerten:

Ivaldis Rüstung des endlosen Nebels STÄ RUN ABW VIT GLÜ ABK Kürass 20 0 73 28 0 0 Pranzerhandschuhe 16 0 55 21 0 0 Kriegsgürtel 16 0 55 21 0 0

Ivaldis Rüstung des verfluchten Nebels (Runenkraft) STÄ RUN ABW VIT GLÜ ABK Schulterpanzer 20 44 60 0 0 0 Armschienen 16 34 44 0 0 0 Kriegsgürtel 16 34 44 0 0 0

Ivaldis Todesschleier Rüstung (Allrounder) STÄ RUN ABW VIT GLÜ ABK Schulterrüstung 30 28 62 16 0 0 Panzerhandschuhe 24 22 46 12 0 0 Kriegsgürtel 24 22 46 12 0 0

Um die Rüstungsteile weiter zu verbessern, benötigt ihr neben der Beute aus Ivaldis Werkstatt u.a. auch einige Items aus den optionalen Arena-Kämpfen in Muspelheim. Die Kosten sind für alle drei Sets identisch.

Rüstungsteil Anfangskosten 2. Stufe Verbesserung 3. Stufe Verbesserung Brustrüstung 1100 Nebelechos, 20500 Hacksilber, 5 Niflheim-Legierungsfragmente 2150 Nebelechos, 100 Schwelende Glut, 3 Dunstgewebe 2750 Nebelechos, 12 größere Feuerwappen, 1 Makelloses Erz der Welt, 3 Asenfluch Handschuhe 825 Nebelechos, 15400 Hacksilber, 3 Niflheim-Legierungsfragmente 1600 Nebelechos, 1 Dunstgewebe 2075 Nebelechos, 5 größere Feuerwappen, 1 Makellose Schuppe der Welt, 1 Asenfluch Hüftrüstung 825 Nebelechos, 15400 Hacksilber, 3 Niflheim-Legierungsfragmente 1600 Nebelechos, 1 Dunstgewebe 2075 Nebelechos, 15 größere Feuerwappen, 1 Makelloser Staub der Welt, 1 Asenfluch

Die Walküren Rüstung

Diese Rüstung legt ihren Fokus vor allem auf Abwehr und verkürzte Abklingzeiten. Um sie zu erspielen, müsst ihr die Walküren in Niflheim, Muspelheim und Alfheim besiegen. Als Belohnung winkt je ein Rüstungsteil.

Die Kämpfe sind knackig, aber ggf. schneller zu schaffen, als die grindige Ressourcenjagt in Niflheim. Außerdem könnt ihr einen Teil der für die Aufwertung benötigen Ressourcen auf dem Weg zu den Walküren erbeuten.

Hier die Rüstung mit ihren Startwerten:

Die Walküren Rüstung STÄ RUN ABW VIT GLÜ ABK Kürass der Walküre

Bonus: niedrige Aktivierungschance bei Treffern: Unaufhaltsame Aura (Kratos kann nicht mehr unterbrochen werden) 16 12 55 9 0 23 Panzerhandschuhe der Walküre 12 9 42 6 0 17 Hüftschutz der Walküre

Bonus: Hohe Wahrscheinlichkeit bei Runenangriffen auf Runensegen (Runenkraft wird kurzzeitig erhöht) 12 9 42 6 0 17

Folgende Ressourcen benötigt ihr für die Verbesserung:

Rüstungsteil Anfangskosten 2. Stufe Verbesserung 3. Stufe Verbesserung Brustrüstung Hildr in Niflheim besiegen 68250 Hacksilber, 2 Asgarder Stahl, 1 Perfekter Asgarder Stahl, 1500 Nebelechos 110000 Hacksilber, 12 Größere Feuerwappen, 1 Makelloses Erz der Welt, 1 Asenfluch Handschuhe Göndul in Muspelheim besiegen 68250 Hacksilber, 2 Asgarder Stahl, 1 Perfekter Asgarder Stahl 110000 Hacksilber, 5 Größere Feuerwappen, 1 Makellose Schuppe der Welt, 2 Dunstgewebe Hüftrüstung Olrun in Alfheim besiegen 68250 Hacksilber, 2 Asgarder Stahl, 1 Perfekter Asgarder Stahl 110000 Hacksilber, 5 Größere Feuerwappen, 1 Makellose Schuppe der Welt, 2 Dunstgewebe

God of War erschien im April 2018 für die PS4. Seit Anfang 2022 ist der Titel auch für den PC erhältlich. Wenn ihr neben der besten Rüstung auch noch wissen wollt, welche Spielzeit ihr bei God of War einplanen könnt, legen wir euch unseren Guide dazu ans Herz.

Welche ist eure favorisierte Rüstung?