God of War-Spielzeit: So lange braucht ihr für Story, Nebenmissionen und Sammelgegenstände

Bereits die Hauptstory von God of War liefert euch einige Stunden Spielzeit. Wollt ihr dann auch noch die verschiedenen Sammelobjekte finden oder optionale Aufgaben abschließen, könnt ihr nochmal ordentlich Stunden drauflegen. Wie lange ihr letztlich braucht, hängt natürlich von eurem Spielstil und dem gewählten Schwierigkeitsgrad ab, wir geben euch aber zumindest eine Übersicht der durchschnittlichen Spielzeit und wie viele Kapitel euch in der Story erwarten.

So lange braucht ihr für God of War

So lange dauern Story und Nebenmissionen: Wie die Seite howlongtobeat aufführt, seid ihr allein für die Hauptstory mit Kratos und Atreus durchschnittlich 21 Stunden unterwegs. Die schnellsten Durchläufe (abseits von Speedruns) haben etwas über 15 Stunden gebraucht, die eher langsamen bis zu 28 Stunden.

Das ist aber noch nicht alles, was das Spiel zu bieten hat. Es gibt nämlich noch optionale Aufgaben, wo ihr Geistern helfen oder Aufgaben für die Brüder Brok und Sindri erfüllen müsst. Wollt ihr die zusätzlich zur Story abschließen, müsst ihr knapp 33 Stunden einplanen.

So lange dauern die 100% für Completionists: Wer sich an der Welt von God of War nicht satt sehen kann, kann derweil auch auf Trophäenjagd gehen und dabei über 300 Sammelobjekte suchen und optionale Bosse bezwingen. Um das Spiel mit 100% abzuschließen braucht es durchschnittlich 52 Stunden und 30 Minuten.

Nichts verpassbar: Falls ihr übrigens erst die Story beenden und euch danach auf Trophäen konzentrieren wollt, müsst ihr das Spiel nicht neu anfangen. Auch nach dem Ende der Handlung bleibt die Spielwelt frei begehbar. Ihr könnt also keine Trophäe verpassen.

Alle Abschnitte von God of War

Zwar ist die Handlung von God of War nicht in klassische Kapitel unterteilt, dafür gibt es verschiedene Storyabschnitte mit je einem Hauptziel, das dann ein oder mehrere Unterziele beinhalten kann. Entsprechend variiert die Länge dieser Abschnitte aber auch stark.

Insgesamt gibt es 17 solcher Hauptmissionen im Spiel, die wir euch nachfolgend auflisten.

Spoilerwarnung: Die Namen der Storyabschnitte können Hinweise auf den Verlauf und Orte der Handlung enthalten.

Die gezeichneten Bäume Der Weg zum Berg Eine Welt jenseits unserer Das Licht von Alfheim Im Inneren des Berges Ein neues Ziel Der magische Meißel Hinter dem Schloss Die Krankheit Die Schwarze Rune Zum Gipfel zurückkehren Aus Helheim fliehen Ein Weg nach Jötunheim Zwischen den Welten Jötunheim in Reichweite Mutters Asche Die Heimreise

God of War Ragnarök kommt 2022

Noch gibt es keinen konkreten Releasetermin für den Nachfolger God of War Ragnarök, zumindest aber Hinweise auf einen Termin im Herbst. Wir wissen aber bereits, dass sich im Spiel einiges ändern soll. So soll das Kampfsystem mehr Finesse bieten und vertikaler werden und auch Kratos selbst hat in Vorbereitung auf die Fortsetzung noch ein paar Muckis zugelegt. Fans spekulieren sogar bereits darauf, dass es den God of War im Teil nach Ragnarök nach Ägypten verschlagen könnte.