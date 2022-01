God of War - So kommt ihr nach Niflheim und Muspelheim

Es gibt gute Gründe, die Welten Niflheim und Muspelheim in God of War zu besuchen. Sei es der Kampf gegen die dort versteckten Walküren oder das Erbeuten guter Ausrüstung.

In Muspelheim gibt es eine Reihe von optionalen Arenakämpfen, in denen ihr u.a. wichtige Ressourcen zum Verbessern eurer Ausrüstung gewinnen könnt. In Niflheim gibt es drei der stärksten Rüstungen im Spiel. Wie ihr diese ergattern könnt, verraten wir euch in einem separaten Guide:

Doch der Zugang muss erst freigeschaltet werden. Für beide Welten gibt es jeweils sieben Kisten mit Sprachchiffren, von denen ihr allerdings nur je vier beliebige benötigt. An einigen kommt ihr im Laufe der Geschichte sogar direkt vorbei.

Habt ihr vier Chiffren zusammen, könnt ihr in Tyrs Tempel, in der Mitte des See der Neun, die jeweilige Welt betreten. Wir zeigen euch für beide Welten die vier Truhen, die ihr am schnellsten und einfachsten erreichen könnt.

Hinweis: Einige Truhen mit Niflheim-Chiffren könnt ihr erst erreichen, wenn sich der Wasserstand im See der Neun zum zweiten Mal gesenkt hat. Das geschieht im Laufe der Haupthandlung und markiert einen guten Zeitpunkt, um sich den beiden optionalen Welten zuzuwenden.

Muspelheim in God of War freischalten

Truhe im Vorland

Diese Truhe entdeckt ihr ganz automatisch, wenn ihr das erste Mal zum Berg reist. Von Tyrs Tempel geht's über die Weltenbrücke in Richtung Vanaheim Turm. Durchquert die dortigen Räume und ihr kommt in eine Höhle, in der ihr euch nun um die Hohnstange kümmern müsst. Klettert dann nach unten und öffnet die Truhe.

Truhe in Alfheim

Auch an dieser Truhe kommt ihr ganz automatisch vorbei. Habt ihr sie beim ersten Besuch übersehen, reist nach Alfheim und überquert die Weltenbrücke. Am Ende wendet euch nach rechts und ihr steht vor der Truhe.

Truhe an den Rabenklippen

Je nach Wasserstand legt ihr weiter oben oder unten an den Klippen an. Kämpft euch euren Weg in südöstliche Richtung frei, bis ihr auf einen Platz mit der Leiche eines Riesen kommt. Am linken Rand des Platzes könnt ihr mit der Hilfe von Atreus eine Kette herablassen. Klettert nach oben und ihr findet die Kiste.

Truhe an den vergessenen Höhlen

Bei hohem Wasserstand legt ihr Links an einem Platz mit Nornentruhe an. Überquert den Platz, klettert am Felsen hinauf und ihr steht vor der Truhe. Ist das Wasser bereits zum zweiten Mal gesunken, steuert ihr einem Höhleneingang etwas weiter Rechts an. Durchquert die Höhle und klettert den Weg bis ganz nach oben.

Niflheim in God of War freischalten

Truhe am Strand neben dem Alfheimturm

Paddelt über den See der Neun und legt links neben dem Alfheimturm am Strand an. Haltet euch rechts, benutzt den Kristall zum Sprengen der Hindernisse und ihr stoßt auf die Truhe.

Truhe in den Ruinen der Alten

Diese Truhe könnt ihr erst erreichen, wenn sich der See der Neun zum zweiten Mal gesenkt hat. Paddelt nach Nordwesten und legt bei den Ruinen der Alten an. Überquert den kleinen Platz und ihr steht vor der Truhe. Bevor ihr die Truhe öffnen könnt, müsst ihr den davor stehenden Seelenverschlinger besiegen.

Truhe am Wachturm

Auch für diese Truhe müsst ihr warten, bis sich der See der Neun zum zweiten Mal gesenkt hat. Legt am Stand an und wendet euch nach rechts, hinter einem Felsvorsprung befindet sich die Kiste. Ist diese durch Stacheln blockiert, könnt ihr sie mit der Apparatur links neben der Anlegestelle beseitigen.

Truhe auf dem Berggipfel

Sobald ihr den Gipfel zum zweiten Mal besucht habt, könnt ihr von oben den Weg rechts neben dem Steinbogen nach unten nehmen. Nach ein paar Schritten findet ihr die Truhe auf der linken Seite.

