God of War - Die internationalen Tests im Wertungsspiegel

Am 20. April 2018 feiert God of War sein Release exklusiv für PS4. In unserem Test zu God of War konnte das generalüberholte Action-Adventure in allen Aspekten überzeugen und eine exzellente Wertung von 93 Punkten absahnen.

Unser Test zu God of War

Gott sei Dank generalüberholt

Auch die ersten internationalen Reviews sind bereits draußen und vermitteln einen ersten allgemeinen Eindruck vom neusten Ableger der kultigen Kratos-Saga. Wir haben die Wertungen unten für euch zusammenfasst.

Website Wertung GamePro 93/100 IGN 100/100 Polygon 100/100 Game Informer 98/100 Destructoid 100/100 GameSpot 9/10 Trusted Reviews 90/100 Wccftech 100/100 Metacritic 94/100 Opencritic 96/100

*Abgerufen am 12. April 2018, 9:30 Uhr

"Einer der seltenen Titel, die die Konsolengeneration definieren"

Insgesamt hat God of War herausragende Rezensionen erhalten. Viele Kritiker zücken sogar die sagenumwobene 100 von 100. Die Fachpresse ist sich einig, dass Kratos neues Abenteuer die perfekte Balance zwischen klassischem Spielgefühl und modernen Ansätzen findet.

IGN bezeichnet den Exklusivtitel als "nichts geringeres als ein Meisterwerk" und hat vor allem an Kratos Charakterentwicklung hin zu einer komplexen Mischung als Vater, Krieger und Monster Gefallen gefunden. Genauso wie Polygon, deren Tester God of War in einem Wort als "holistisch" bezeichnet und skeptische, alteingesessenen GOW-Fans beruhigt:

"Manche langjährigen God of War-Fans könnten befürchten, dass das nicht wirklich God of War ist. Vermutlich haben sie recht. Es ist sogar noch besser."

Auch Wccftech spart nicht mit dem Lob und verkündet, God of War sei einer dieser seltenen Titel, die eine ganze Konsolengeneration definieren.

Ab nächsten Freitag, 20. April 2018, könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, ob die Kritiker zu viel versprechen oder God of War wirklich eins der besten Action-Adventures für PS4 ist.