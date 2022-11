God of War Ragnarök im Ranking: Diese 6 Charaktere sind die besten

God of War Ragnarök bringt die nordische Geschichte um Kratos und Atreus zu einem epischen Abschluss. In diesem Abenteuer mischen aber noch zahlreiche andere Charaktere mit, die uns begeistert und beeindruckt haben. Einige dieser Figuren haben sich während der Handlung so spannend entwickelt, dass wir im Laufe der Story unsere Meinung über sie stark geändert haben. Unsere liebsten Charaktere wollen wir daher in diesem ganz persönlichen Ranking ehren.

So haben wir ausgewählt: Es handelt sich hierbei um eine subjektive Liste, die wir, also Dennis, Eleen, Samara und Stephan, erstellt haben. Dabei haben wir die Platzierungen aus den individuellen Rankings der Beteiligten errechnet. Verratet uns gerne auch eure liebsten Figuren in den Kommentaren.

Spoiler-Warnung: Um zu begründen, warum wir die Charaktere in diese Liste gewählt haben, müssen wir wichtige Teile der Story und Hintergrundgeschichten spoilern. Dabei machen wir auch vor dem Ende des Spiels nicht Halt. Ihr solltet diesen Artikel also erst lesen, wenn ihr die Geschichte abgeschlossen und bereits die zweiten Credits nach der geheimen Szene gesehen habt.

Platz 6: Thrúd

Dennis: Zwar könnte Thors Tochter ein wenig enttäuscht sein, dass sie in unserem Ranking nur auf dem letzten Platz gelandet ist, wenn sie aber bedenkt, welch fantastische Charaktere sie hinter sich gelassen hat, wird sich ihr flammendes Gemüt vielleicht ein wenig legen.

Für mich zählt Thrúd sogar zu den drei besten Figuren in GoW Ragnarök, da sie einfach eine verdammt coole Socke ist, die ohne Kompromisse einzugehen und trotz Widrigkeiten ihren Weg als angehende Walküre verfolgt. Wie sie mit den Problemen ihres Vaters umgeht – ich erinnere nur an das fantastische Ende der Kneipenszene – ist schlicht oscarreif. Generell zählt das Gespräch mit dem stark alkoholisierten Thor zu den besten Szenen im Spiel. Und was auch schön ist: Thrúd ist vom Charakter, aber auch äußerlich alles, nur nicht der weibliche Abzieh-Videospielscharakter, den ich schon zuhauf gesehen habe.

Platz 5: Mimir

Dennis: Mimir steht für mich sinnbildlich für das, was beide God of War-Spiele so herausragend macht: Die beiläufigen Gespräche zwischen den Figuren, die nicht nur die Reise durch die Spielwelt massiv aufwerten, sondern Kratos, Atreus und Co. auch charakterliche Tiefe verleihen.

Mimir ist auf der einen Seite ein unerschöpflicher Quell des Wissens, ein echter nordischer Schlaubi-Schlumpf. Es gibt neben Brok aber auch keinen zweiten Charakter, der mit seinen Sprüchen so viel Humor ins Spiel bringt. In Ragnarök kommt zudem hinzu, dass wir auch seine emotionale, verletzliche Seite kennenlernen, unter anderem während der Mission “Das Gewicht der Ketten“, die für mich ein weiterer Höhepunkt der Story ist.

Platz 4: Thor

Eleen: Thor wirkt beim ersten Auftritt in Ragnarök nicht unbedingt wie jemand, der auf irgendeine Bestenliste gehört. Er ist mürrisch, kampflustig und erweckt irgendwie das Gefühl, als wolle er am liebsten gar nicht da sein. Quasi ein simpler Kratos-Verschnitt, inklusive der Muskelberge. Im Verlauf der Story lernen wir aber, was für ein tragischer Charakter er eigentlich ist: Jemand, der von seinem Vater Odin kleingemacht wird und trotz all seiner Fehler irgendwie versucht, ein guter Ehemann und Familienvater zu sein.

Dass ihm das immer wieder misslingt, etwa wenn er wieder mit dem Trinken anfängt, lässt den anfangs so unsympathischen Charakter dann eher mitleiderregend wirken. Besonders die Szene mit Tochter Thrúd vor der Kneipe zeigt, dass Thor alles andere als ein oberflächlicher, prügelfreudiger Saufbold ist. Umso tragischer ist natürlich auch die Szene am Ende, in der Thor endlich wagt, sich gegen seinen missbräuchlichen Vater aufzulehnen, um seine Familie zu beschützen.

Honorable Mentions: Fenrir, Ratatöskr, Angrboda

Samara: In einer Liste unserer liebsten sechs Charaktere sollte doch eigentlich genug Platz für alle sein, oder? In God of War Ragnarök, so haben wir festgestellt, mischen jedoch so viele spannende Figuren mit, dass die Auswahl für reichlich Diskussionen in unserer kleinen Runde führte. Letztendlich konnten wir uns auf das Ranking einigen, aber ein paar NPCs, die es nicht auf die top Platzierungen geschafft haben, wollten wir hier noch mal in aller Kürze ehren:

Fenrir ist zwar für die Hauptstory weniger relevant und hat nur eine kleinere Rolle, aber seine Geschichte ist einfach richtig cool und emotional - und was wäre unsere Liste ohne einen gigantischen Wolf, den wir am Ende sogar mit Kratos streicheln dürfen?

Da wir schon bei felligen Wesen sind, müssen wir auch Ratatöskr nennen. Der ist flauschig, hat daneben aber auch noch ziemlich "interessante” Spektral-Persönlichkeiten und einen echt verantwortungsvollen Job, nämlich über den Weltenbaum wachen. Und nach den beiden tierischen Charakteren wollen wir auch noch Angrboda erwähnen, die zunächst nur Atreus den Weg weisen soll, aber dann ihren eigenen findet.

In diesem Trailer geben die Entwickler*innen spannende Einblicke:

11:54 God of War Ragnarök - So ist Kratos im Spiel entstanden

Platz 3: Kratos

Dennis: Ich kann ja den guten Kai verstehen, der sich seinen alten griechischen Wüterich aus den früheren Spielen zurückwünscht. Der hatte schon was. Für mich persönlich noch weit mehr hat jedoch der neue Kratos, der charakterlich mit den besten Wandel im Medium vollzogen hat – und der in Ragnarök erneut seinen Höhepunkt findet.

Nicht nur ist sein trockener, einsilbiger Humor in Gesprächen mit Lunda, Brok oder Mimir schlichtweg weltklasse, auch ist seine innere Zerrissenheit, das Stemmen gegen seine Natur so unglaublich spannend zu verfolgen. Ich erinnere nur an die Szene am Abend vor Ragnarök, in der er Atreus zum Einschlafen eine Geschichte erzählt. Speziell mit der englischen Vertonung von Christopher Judge ist das schlichtweg ganz großes Kino.

Platz 2: Freya

Stephan: Keine Ahnung, warum meine Kolleg*innen einen anderen Charakter auf die Eins gewählt haben. Für mich war Freya die heimliche Heldin des Spiels. Während Atreus bei mir nur schmerzhaftes Augenrollen verursachte, konnte mich die Göttin als Kratos Begleiterin voll überzeugen.

Mit ihr gab es gleich mehrere interessante Geschichtsstränge. Ihre problematische Ehe mit Odin, die Loyalität zu ihrem Volk, das angespannte Verhältnis zu ihrem Bruder und nicht zuletzt ihre Pflicht gegenüber den Walküren. All diese Aspekte an ihr wurden beleuchtet, waren nachvollziehbar und wurden mehr oder weniger zu einem befriedigenden Ende gebracht, was sie zu einem der vielschichtigsten Charaktere in dem mythologischen Schlachtfest macht.

Außerdem war es sehr erfrischend, dass Kratos mal mit einer Göttin auf Augenhöhe unterwegs war. Während er Atreus einfach zum Schweigen bringen konnte oder Mimir ignorierte, gab ihm Freya oft ordentlich Konter. So kamen auch mal ein paar Gespräche zustande, die tiefer gingen. Wenn beide über den Verlust ihrer Kinder sprechen, kann man die Spannung fast durch den Fernseher hindurch spüren.

Platz 1: Sindri

Samara: Wir haben Sindri fast einstimmig auf den höchsten Platz des Siegertreppchens gehoben. Das liegt aber nicht nur am tragischen Auftritt des Zwergs, den wir im geheimen Ende des Spiels erleben, sondern ganz allgemein an seinem Charakter und seiner Entwicklung.

Wichtig zu erwähnen: Eigentlich sollte er hier nicht alleine stehen, denn das Zwergen-Gespann Sindri und Brok gehört einfach untrennbar zusammen. Sindri ist zwar mit seinem Putzfimmel an sich schon ein sympathischer Kauz, der für andere da ist und auch was wagt, beispielsweise als er Atreus heimlich helfend zur Seite steht. Ganz besonders gefällt mir aber einfach die Dynamik, die zwischen den ungleichen Brüdern entsteht. Und ja: Ich und wir alle hier, lieben auch Broks Flucherei und lassen uns gerne von ihm beschimpfen.

Aber zurück zu Sindri: Wie stark das Band zwischen ihm und Brok tatsächlich und trotz all der kleinen Streitereien ist, habe ich zum ersten Mal erkannt, als ich gehört habe, dass Sindri Brok bereits einmal vor dem sicheren Tod bewahrt hat. Ein zweites Mal gelingt ihm das allerdings nach Odins hinterhältiger Attacke nicht. Danach erlebe ich Sindri als gebrochenen und verbitterten Mann. Broks Beerdigung, bei der sich sein Bruder endgültig von Kratos und den anderen abwendet, ist für mich ein tieftrauriger Moment, der bleibenden Eindruck hinterlässt. Während die Geschichte für die meisten anderen zumindest halbwegs gut ausgegangen ist, bleibt Sindri einsam zurück.

Ihr sucht mehr zu God of War Ragnarök? In dieser Kolumne verrät Samara, warum sie dieses Spiel so dringend gebraucht hat. Wir haben außerdem viele Guides für euch, falls ihr euch noch die Platin holen wollt. Dieser Artikel hilft euch beispielsweise, die Walkürenkönigin zu besiegen. Und Hier berichtet Chris, warum er enttäuscht ist, dass das Spiel den DualSense nicht besser nutzt.

Nun seid ihr dran: Was haltet ihr von unserer Liste und wie sieht eure Top Sechs aus?