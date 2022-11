God of War Ragnarök: Walkürenkönigin Gna besiegen und 'Die wahre Königin'-Trophäe holen

God of War Ragnarök bietet bereits in der Story einige fordernde Bosskämpfe. Wer aber eine noch größere Herausforderung sucht oder sich die Platin schnappen will, kommt um einen Kampf mit der Walkürenkönigin Gná nicht herum. Wir zeigen euch, wie ihr sie findet und geben euch ein paar Tipps, um den Kampf zu meistern.

Mut verteidigen: So findet ihr Gná

Die Walkürenkönigin könnt ihr erst nach Abschluss der Hauptstory aufsuchen. Dann befindet sie sich im Schmelztigel von Muspelheim, in einem kleinen Areal im Süden.

Um dort hinzukommen reist einfach zum Schmelztigel und biegt dann auf dem großen Hauptplatz mit der Nornentruhe (oder dem Schwert, wenn ihr die Muspelheim-Prüfungen schon gestartet habt) rechts ab. Hier ist zwischen den Felsen ein kleiner Durchgang, durch den Kratos sich zwängen kann. Dann muss er sich nur noch mit den Chaosklingen zur Plattform mit Gná schwingen.

So besiegt ihr Walkürenkönigin Gná

Der Kampf gegen die Walkürenkönigin ist wahrlich kein Zuckerschlecken, ihr solltet also gut vorbereitet sein. Im besten Falle habt ihr auch all eure Ausrüstung und Waffen auf Stufe neun gelevelt.

Allgemeine Tipps

Beliebige Schwierigkeit: Ihr könnt Gná auf jedem Schwierigkeitsgrad bekämpfen, das hat keinen Einfluss auf die Trophäe. Ihr dürft also auch den Story-Modus nutzen.

Die richtige Ausrüstung: Um gut vorbereitet in den Kampf zu gehen, solltet ihr die richtige Ausrüstung angelegt haben. Wer offensiv aufgestellt sein will, sollte zu Vidars Rüstung der Macht greifen. Sie hat einen hohen Stärkewert und zudem eine Glückschance, eure Stärke noch zu erhöhen. Wir empfehlen aber besonders das Steinbjörn-Rüstungsset, das nicht nur eine extrem hohe Verteidigung hat, sondern euch noch dazu heilt, wenn ihr Gegner angreift, nachdem ihr Schaden genommen habt. Wie ihr an die Rüstung kommt, lest ihr hier:

Zusätzlich könnt ihr die Berserker-Panzerhandschuhe anlegen. Die haben eine Chance, mit jedem Treffer die Abklingzeit eurer Reliquie teilweise wiederherzustellen. Die beste Reliquie für den Kampf ist das Heft von Skofnung. Das bekommt ihr, wenn ihr den Berserker-König besiegt habt. Auch Perks, die etwa die Zeit beim Ausweichen in letzter Sekunde verlangsamen oder euren Ausweichradius erhöhen, sind nützlich.

Runenangriffe strategisch nutzen: Denkt im Kampf auch an die Runenangriffe. Sie sind nicht nur eine gute Eröffnung gegen Gná, sondern ihr könnt sie auch defensiv verwenden, wenn ihr gerade einem Angriff nicht ausweichen könnt. Löst ihr sie im richtigen Moment aus, bringen sie die Walkürenkönigin ins Straucheln und verschaffen euch so eine Verschnaufpause. Auch die Rage lässt sich zum Unterbrechen einsetzen.

Seid aggressiv am Anfang: Da Gná euch am Anfang erst angreift, wenn ihr zu nah kommt, könnt ihr hier ordentlich Schaden anrichten. Habt ihr als Spartas Rage Zorn ausgerüstet, könnt ihr direkt auf sie zustürmen und im Anschluss eure Reliquie und einige Runenangriffe einsetzen. Das ist das beste Zeitfenster, um ordentlich Schaden anzurichten.

Gnás Angriffe

Gnás Angriffe zu lernen ist unumgänglich für den Kampf. Sie greift oft schnell an und lässt euch wenig Zeit zum Blocken oder Ausweichen. Die meisten ihrer Attacken sind zumindest von einem Ausruf begleitet, sodass ihr wisst, was euch erwartet:

Knie! : Gná springt hoch und kickt euch mit einem unblockbaren Frostangriff. Wartet, bis der rote Kreis voll aufleuchtet, ehe ihr ausweicht.

: Gná springt hoch und kickt euch mit einem unblockbaren Frostangriff. Wartet, bis der rote Kreis voll aufleuchtet, ehe ihr ausweicht. Erhebe dich, erhebe dich! : Gná schwebt in der Luft, bevor sie einen Felsen auf euch zuschleudert. Weicht ihm entweder aus oder schießt Schallpfeile auf Gná, um sie zu unterbrechen.

: Gná schwebt in der Luft, bevor sie einen Felsen auf euch zuschleudert. Weicht ihm entweder aus oder schießt Schallpfeile auf Gná, um sie zu unterbrechen. Für Asgard! Gná springt in die Luft und wirft Kratos zu Boden. Diesen Angriff zu vermeiden, ist sehr schwer. Weicht also direkt aus, wenn ihr "Für Asgard!" hört.

Gná springt in die Luft und wirft Kratos zu Boden. Diesen Angriff zu vermeiden, ist sehr schwer. Weicht also direkt aus, wenn ihr "Für Asgard!" hört. Bade in Feuer! : Gná sammelt Feuer um sich, bevor sie es auf euch schießt. Mit dem richtigen Timing könnt ihr ausweichen, leichter ist es aber, ihr Aufladen mit Runenpfeilen oder Runenangriffen zu unterbrechen.

: Gná sammelt Feuer um sich, bevor sie es auf euch schießt. Mit dem richtigen Timing könnt ihr ausweichen, leichter ist es aber, ihr Aufladen mit Runenpfeilen oder Runenangriffen zu unterbrechen. Asgard blutet wegen dir! Gná lädt einen Flächenangriff auf, der große Teile des Feldes trifft. Wenn ihr nah genug dran seid, könnt ihr sie mit einem Schildschlag unterbrechen.

Gná lädt einen Flächenangriff auf, der große Teile des Feldes trifft. Wenn ihr nah genug dran seid, könnt ihr sie mit einem Schildschlag unterbrechen. Gib auf!: Gná stürmt auf Kratos zu und schleudert ihn in die Luft, wenn sie ihn trifft. Weicht hier aus und hebt dann den Schild zum Blocken, da sie manchmal eine Finte einsetzt.

Manche Angriffe haben aber auch keinen Audio-Hinweis, wie etwa der Angriff, in dem sie eine Bifröst-Linie auf euch schießt. Passt hier nicht nur auf den Angriff auf, sondern auch auf die Walkürenkönigin selbst. Sie wird nämlich häufig direkt danach mit einem unblockbaren Angriff auf euch zuspringen: Entweder versucht sie auf euch einzustechen, schwingt ihre Flügel nach euch oder macht eine Finte gefolgt von einem unblockbaren Angriff. Außerdem kann sie zweimal in Folge Bifröst-Federn nach euch werfen. Das horizontale Muster könnt ihr blocken, bei der vertikalen Variante dagegen müsst ihr ausweichen.

Habt ihr Gná dann besiegt, schließt ihr nicht nur den Gefallen 'Mut verteidigen' ab, sondern verdient euch auch die Trophäe 'Die wahre Königin'. Die braucht ihr natürlich, wenn ihr euch die Platin-Trophäe in God of War Ragnarök sichern wollt.