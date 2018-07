Schon vor ein paar Wochen ließ Cory Barlog, Game Director von God of War, in einem Interview verlauten, dass das PS4-exklusive Abenteuer um Kratos und Atreus noch immer ein Geheimnis beinhaltet, das bislang noch kein Spieler finden konnte. Barlog blieb dabei aber vage und verriet nur, dass alle Einzelteile schon entdeckt wurden, doch die Community das Puzzle noch nicht zusammengesetzt hat.

Kurz darauf schlossen sich all diejenigen God of War-Fans, bei denen der Ehrgeiz geweckt wurde, in einem Reddit-Thread zusammen, um gemeinsam das Rätsel zu finden und zu lösen. Bislang war das Unterfangen aber noch fruchtlos, auch wenn die Community sich schnell darauf einigte, dass es wohl etwas mit den besonderen Runen zu tun haben muss, die an verschiedenen Orten zu finden sind und mit ihrem roten Umrandungen herausstechen.

Neuer Hinweis heizt die Gerüchteküche an

Im Rahmen eines Panels auf der Comic-Con in San Diego kam Barlog nun erneut auf das God of War-Geheimnis zu sprechen. Das Easter Egg gilt weiterhin als nicht entdeckt und deswegen ließ sich Barlog wohl auch dazu hinreißen, einen Hinweis zu geben. Demnach soll die Community wohl einen genaueren Blick in das Haus von Kratos werfen, dort soll sich das Geheimnis befinden.

God of War

Diesen Fingerzeig nahm die Community dankbar an und stellte des Haus von Kratos erneut auf den Kopf. Und schnell kamen die Spieler dann auf ein paar ältere Funde zurück, denn auf verschiedenen Gegenständen im Haus wurden Runen entdeckt. Neben einem Hammer wurden auch verschiedene Wandteppiche gefunden, die bisher noch nicht übersetzt wurden.

Auf seinem Comic-Con-Panel soll Barlog zudem angedeutet haben, dass ein "goldener Faden" wichtig für die Lösung sein könnte. Damit könnten die goldenen Stickmuster gemeint sein, die wir auf den Teppichen sehen können. Aktuell steht die fertige Übersetzung der Runen aber noch aus, es könnte aber sein, dass die Community hier auf der richtigen Spur ist.

Es ist aber weiterhin unklar, welche Art von Geheimnis eigentlich gemeint ist. Ist es nur ein kleines Easter Egg? Ist es neue Ausrüstung? Oder handelt es sich vielleicht sogar um eine versteckte Zwischensequenz?

Was glaubt ihr?