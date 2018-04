God of War - Erforscht Midgard mit der App zum PS4-Hit

Kratos kommt in God of War mit einer komplett neuen Welt in Berührung. Midgard und seine Götter sind ihm fremd. Zum Glück hat er seinen Sohn Atreus dabei, der seinen Vater über Odin, Thor und die Eigenheiten der skandinavischen Götterwelt aufklärt.

Später im Spiel treffen die beiden auf Mimir, den weisesten Mann der Welt. Der kennt sich nicht nur in Midgards Geschichte aus, sondern weiß auch genau, welche der nordischen Götter Leichen im Keller haben.

Gott sei Dank generalüberholt

God of War im Test

Für alle, die Mimir und seinen trockenen Humor im echten Leben vermissen, erweckt die Smartphone-App Mimir's Vision die Geschichten der Asen auf unserem Schreibtisch zum Leben. Mimir to Go, sozusagen. Mit AR-Technologie bildet die App die Karte von Midgard auf jeder flachen, gut beleuchteten Oberfläche ab. Vom Bildschirm unseres Handys aus können wir dann die einzelnen Orte besuchen und uns die zu ihnen passenden Legenden anhören. Zum Beispiel erfahren wir, wer der tote Riese ist, der im Norden des Sees der Neun liegt.

Aber keine Angst: Spoiler gibt es keine. In der App sehen wir nur Midgard und das, was aus den Sagen des skandinavischen Pantheons bekannt ist.

Für die Installation brauch ihr ein AR-fähiges Smartphone, außerdem wird auf Android-Geräten zusammen mit dem Spiel ARCore heruntergeladen, ein Programm, das AR-Inhalte darstellt. Die Installation beider Programme (Mimir's Vision und ARCore) ist kostenlos.

