Keine Spiele mehr? - God of War-Erfinder will Branche den Rücken kehren

Bereits Anfang der Woche haben wir erfahren, dass Gears of War-Miterfinder Cliff "CliffyB" Bleszinski zukünftig keine Spiele mehr entwickeln möchte und sich aus der Gaming-Industrie zurückzieht.

Jetzt hat Entwickler David Jaffe, der maßgeblich am 2005 erschienenen God of War und der Twisted Metal-Reihe beteiligt war ebenfalls seinen Ausstieg aus der Branche angedeutet.

In einem Podcast-Interview spricht Jaffe ganz offen über seine Zukunft in der Branche, die er nach eigener Aussage eher düster sieht.

"Ob ich nochmal ein neues Spiel mache, ich weiß es nicht. Aktuell habe ich keine Pläne und auch keine Ambitionen. Würde ich jetzt ein neues Spiel entwickeln, wäre das mit all dem, was ich in der Vergangenheit gemacht habe nur sehr schwer vorstellbar.



Wenn ihr euch anschaut was Sony aktuell macht, ist das unglaublich. Ich bin süchtig nach Spider-Man. Allerdings unterscheiden sich die Spiele zu sehr von dem, wonach mir aktuell die Stimmung ist."