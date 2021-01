God of War-Macher arbeiten an einem zweiten, geheimen PS5-Spiel

Sony Santa Monica ist eines der profiliertesten Playstation-Studios. Momentan arbeitet das Team an God of War 2 (beziehungsweise God of War: Ragnarok), das stand jetzt noch in diesem Jahr erscheinen soll. Traditionell entwickelt das Santa Monica Studio neben der God of War-Reihe in Kollaboration mit kleineren Teams auch noch weniger umfangreiche Titel wie Journey und Here They Lie. Damit scheint nun aber erst einmal Schluss zu sein, denn die Schmiede hat eine zweites heißes Eisen im Feuer.

Was kommt nach God of War: Ragnarok?

Die Stellenanzeige für einen "Art Director" verrät uns, dass das Studio an einem brandneuen Franchise arbeitet:

"Wir suchen einen Art Director für die Entwicklung eines neuen, unangekündigten Titels! Liebst du es, gemeinsam an Genre-definierenden Spielen zu arbeiten? Schließe dich uns an und mach dich mit uns auf eine Reise!"

Details zur Art des Titels finden sich in der Anzeige leider nicht. Allerdings haben wir einige zusätzliche Informationen, die uns zumindest Hinweise geben können. Zum einen hat Cory Barlog, der Hauptverantwortlich für die Entwicklung von God of War war, 2018 in einem Interview gesagt, dass er gerne an einem anderen Projekt arbeiten möchte:

"Ich würde wirklich gerne etwas komplett eigenes erschaffen. Etwas, das wahrhaftig, zu 100 Prozent von mir kommt. Das wäre großartig. Aber wir müssen abwarten, ob ich Sony davon überzeugen kann."

Barlog ist also vermutlich an Bord und hat Sony anscheinend von seinem neuen Projekt überzeugt. Der Entwickler ist bekannt für seine epischen Geschichten, vermutlich wird es sich also um ein Action-Adventure mit Singleplayer-Fokus handeln, aber genau wissen wir das zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht. Übrigens arbeitete Sony Santa Monica vor der Entwicklung von God of War (2018) an einem Sci-Fi-Horror-Game, das jedoch gecancelt wurde. Vielleicht finden einige Assets ihren Weg ja in das neue Spiel.

Wann erscheint God of War 2?

God of War: Ragnarok soll 2021 erscheinen. Ob das aber wirklich der Fall sein wird, scheint fraglich. Momentan ist von dem Spiel nämlich nicht viel zu sehen. Tatsächlich haben wir bisher nichts, außer dem Logo. Klar ist, dass das Sequel für die PS5 erscheinen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings hoch, dass God of War 2 ebenfalls für die PS4 kommt, zumal die Zahl an PS5-Spieler*innen in diesem Jahr noch recht übersichtlich sein dürfte.