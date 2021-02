Habt ihr God of War noch immer nicht gespielt und besitzt eine PS5? Dann ist jetzt der Ideale Zeitpunkt gekommen, das Action-Adventure in seiner vollen Pracht zu genießen. Die Entwickler von Sony Santa Monica veröffentlichen heute das "Enhanced Performance Experience Update", mit dem ihr God of War gleichzeitig in 4K und mit 60 fps zocken könnt. Alle Abonnenten von PS Plus können das Spiel über die PS Plus Collection gratis abstauben.

God of War glänzt auf der PS5

Bisher mussten sich PS5-Spieler*innen zwischen den beiden bereits auf der PS4 verfügbaren Modi entscheiden: Entweder der Leistungs-Modus, der die Framerate nach oben hin freigibt, jedoch auf eine Auflösung von 1080p (HD) beschränkt ist oder der Optik-Modus, der das Spiel in UHD darstellt, allerdings nicht über 30 FPS hinaus kommt. Der Modus "Enhanced Performance Experience" vereint nun die 60 FPS mit der 4K-Auflösung von 2160p.

Der Patch ist kostenlos für alle Besitzer von God of War (digital oder Disk), die auf einer PS5 spielen. Die Datei kann heute jederzeit online gehen, also startet den Titel einfach, und "holt das Beste aus der höheren Leistungsfähigkeit der Playstation 5 heraus", wie Sony Santa Monica in einem Blog-Eintrag schreiben.

PS5-Konsolen werden wieder geliefert

Wer God of War mit optimaler Leistung und Optik zocken möchte, aber noch keine PS5 ergattern konnte, muss sich wohl noch ein wenig gedulden. Saturn und Mediamarkt versenden momentan wieder Playstation 5-Geräte an Kunden. Allerdings arbeiten die beiden Händler noch immer die Vorbestellungen ab.

Eine "echte" neue Welle scheint sich aber noch für diesen Monat anzubahnen. Bis sich die Lage am Markt wirklich entspannt, kann es jedoch noch bis Sommer dauern.

Legt ihr God of War jetzt noch einmal in euer PS5-Laufwerk?