Bis zum Release von God of War dauert es zwar noch ein paar Wochen, offenbar sind aber schon die ersten Download-Keys an Tester verschickt worden. Ein Reviewer hat nun angeblich verraten, wie groß das Comeback von Kratos ist. Wenn wir den Angaben glauben können, gestaltet sich der Download von God of War weniger langwierig, als angesichts der grafischen Finesse vermutet werden könnte.

Laut dem ResetEra-Nutzer omark, der sich als italienischer Journalist ausgibt, soll God of War nur 39 GB groß sein, was für moderne Festplatten noch erträglich sein dürfte.

Viele User wundern sich aber ob der kleingehaltenen Spieldateien, immerhin kommt das Remaster von God of War 3 auf dieselbe Größe. Fans schieben es aber auf die Tatsache, dass es im neuen God of War weniger vorgerenderte Cutscenes gibt als im direkten Vorgänger.

God of War erscheint am 20. April exklusiv für die PS4.