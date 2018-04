Endlich ist es soweit: God of War ist seit heute offiziell für PS4 auf dem Markt. Nach dem überwältigend positiven Feedback der internationalen Fachpresse war die Vorfreude der Fans sicherlich groß. Ein Analyst der Markforscher der NPD Group geht sogar einen Schritt weiter und ist sich sicher: God of War wird den besten Verkaufsstart aller bisherigen PS4-Exklusives hinlegen.

Zu der optimistischen Schlussfolgerung kommt Mat Piscatella. Er ist sich jedoch unsicher, wie lukrativ der Titel auf längere Sicht für Sony ist. Da God of War ausschließlich im Singeplayer spielbar ist und sich auf das Erzählen der Geschichte konzentriert, steht er dem langanhaltenden Verkaufserfolg eher skeptisch gegenüber.

So, my confidence is high that God of War will be the biggest exclusive debut on the PS4. Only question I have left is how high is the sky for a primarily story driven, non service game. Haven't seen a game like this rated this highly in years, so this will set the benchmark.