God of War-Serie von Amazon kommt ganz offiziell und es geht in den Norden

God of War wird verfilmt. Dass sich Amazon die Rechte an dem Stoff gesichert hat, steht schon eine Weile fest. Jetzt gibt es für die Verfilmung aber so richtig grünes Licht, wir wissen, wer die Arbeit daran übernimmt und auch schon, worum es grob gehen soll. Fans der alten Spiele müssen jetzt stark wie Kratos sein: Die Story dreht sich um die Ereignisse des God of War-Reboots aus dem Jahr 2018.

God of War: Amazonserie hat grünes Licht: Wer steckt dahinter?

Laut einem neuen THR-Bericht gibt Amazon jetzt so richtig grünes Licht für die Produktion der God of War-Serie. Das bedeutet, dass die Serie jetzt ganz offiziell in Auftrag gegeben wurde und die Arbeit daran beginnen kann. Vorher war nur klar, dass sich das gigantische Unternehmen die Rechte gesichert hat:

Darum geht's: Wie wir jetzt wissen, erzählt die Serie nicht die Geschichten rund um Kratos gegen die Götter des Olymps aus den älteren Spielen. Stattdessen orientiert sich die Story offenbar sehr stark an dem, was im Soft-Reboot God of War aus dem Jahr 2018 passiert.

Zumindest wird in der Zusammenfassung des Plots direkt als erstes erwähnt, dass die Frau von Kratos und Mutter von Atreus stirbt. Um ihre Asche zu verstreuen, machen sich die beiden gemeinsam auf den Weg zum höchsten Berg. Das Ganze entpuppt sich dann bekanntermaßen als sehr viel aufwändiger (und epischer) als zunächst angenommen.

Wer dreht die Serie? Für alle, die auf ein gelungenes Serien-Debüt des God of War-Stoffs hoffen, haben wir gute Neuigkeiten: Die Beteiligten verstehen ihr Handwerk. Mit dabei sind Rafe Judkins (Das Rad der Zeit) als Showrunner, Mark Fergus und Hawk Ostby (Children of Men, The Expanse) schreiben das Drebuch und produzieren.

Damit reiht sich God of War in die Riege der neuen, großen Videospielverfilmungen als Serien ein. Uns erwartet unter anderem natürlich die The Last of Us-Serie von HBO, das Horizon-Projekt sowie eine Twisted Metal-Verfilmung.

God of War bietet das Potential, mehrere Staffeln spendiert zu bekommen. Genug Vorlangen-Stoff wäre auf jeden Fall da. Vor Kurzem ist mit God of War Ragnarök erst eine Fortsetzung erschienen. So sieht sie aus:

Wann kommt die Serie? Das steht noch nicht fest. Es dürfte aber sehr wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Wenn jetzt erst der Auftrag erfolgt ist, muss das Ganze wohl erst einmal noch geschrieben, dann gedreht und dann noch geschnitten und bearbeitet werden. Das dürfte mehrere Jahre dauern.

Wie findet ihr das, dass die Verfilmung nicht die älteren Olymp-Storys nimmt, sondern beim neueren Teil einsetzt?