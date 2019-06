Es gibt neue Belohnungen für euch, wenn ihr in God of War die Platin-Trophäe bekommen habt. Es gibt bereits mehrere Meldungen von Spielern, die von Sony eine entsprechende Email bekommen haben. Wie immer scheint die Verteilung allerdings nicht gleichmäßig zu erfolgen (via ResetEra, Reddit).

Das ist nicht das erste Extra, das Platin-Besitzer erhalten. Es gab bereits ein dynamisches PS4-Design und einen Avatar die begehrte Trophäe.

Auch andere Playstation-Exklusivtitel bekamen in der Vergangenheit ähnliche Belohnungen, dazu gehören Bloodborne, Horizon Zero Dawn und kürzlich Days Gone.

Ihr bekommt keine Mail? Das könnt ihr tun!

Wie immer gilt aber auch hier, dass Sony nicht sehr sorgfältig bei der Verteilung zu sein scheint. Es gibt immer wieder Stimmen, die zwar die Platin-Trophäe ergattern konnten, aber nie von Sony kontaktiert wurden. Laut einem Reddit-User gibt es die neuen Avatare in Europa.

Überprüft eure Mail-Einstellungen. Neben dem obligatorischen Hinweis ein Auge auf euren Spam-Filter zu haben, solltet ihr in den Einstellungen eures Sony-Kontos überprüfen, ob ihr solche Emails überhaupt erlaubt habt.

Noch ein persönlicher Tipp:

Aus eigener Erfahrung kann ich euch zudem raten, den Sony-Support per Email zu kontaktieren. Ich habe so im Nachhinein meinen Code für das Bloodborne-Design erhalten, nachdem ich trotz Trophäe keine Email bekam. Fragen kostet nichts!

