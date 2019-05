Days Gone - Für die Platin-Trophäe gibt's ein PS4-Design & einen Avatar

Wenn ihr es schafft in Days Gone alle Trophäen zu sammeln, bekommt ihr ein PS4-Design und einen passenden Avatar für euer Profil geschenkt. Damit setzt Sony eine Tradition fort, die schon bei vergangenen PS4-Exklusivtiteln Anwendung fand.

Aktuell ist die Platin-Trophäe allerdings noch eine Seltenheit. Gerade einmal 1,2 Prozent aller Spieler können sie im Moment für sich beanspruchen. Um sie zu bekommen, müsst ihr nicht nur die Geschichte durchspielen, sondern auch nahezu alle Nebenmissionen und -Aktivitäten abschließen.

Funktioniert das auch in Deutschland? Sony gibt an, dass diese Funktion nur in den USA und Kanada verfügbar ist. Allerdings gilt dies angeblich auch für das entsprechende Platin-Design von God of War. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass sich auch deutsche Spieler mit der God of War-Platin über die Belohnung freuen durften.

Solltet ihr zu den Glücklichen gehören, bekommt ihr eine Email von Sony, die einen Code enthält, den ihr im PS Store einlösen könnt. Damit das funktioniert, solltet ihr sicherstellen, dass ihr in euren Account-Einstellungen die entsprechende Erlaubnis für Emails erteilt habt.

Um die Platin-Trophäe zu bekommen, müsst ihr auch die Aufgabe "Burnout-Apokalypse" abschließen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in unserem Guide. Weitere Tipps, Tricks & Guides findet ihr in unserer Übersicht.

Was ist mit euch? Habt ihr bereits Platin geschafft?