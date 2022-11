God of War Ragnarök: Das könnt ihr tun, wenn eure Collector's Edition unvollständig ist

Einige God of War-Fans haben sich die Collector's Edition von God of War Ragnarök vorbestellt. Aber manche von ihnen könnten es bereut haben: Im Netz häufen sich gerade die Berichte, dass die Sammlerausgaben zum Teil nicht vollständig ausgeliefert wurden. Da ist von fehlenden Spielen, Steelcases und ähnlichem die Rede. Wir klären, was ihr unternehmen könnt, falls ihr auch davon betroffen sein solltet.

God of War Ragnarök: Ärger mit der Collector's Edition

Darum geht's: Die Collector's Edition und Jötnar Edition von God of War Ragnarök stecken voller cooler Extras wie dem Hammer Thors, eine Karte aus Stoff, einem Steelbock und vielem mehr – eigentlich. Bei manchen Vorbesteller*innen fehlt aber wohl einiges.

Manche hatten zum Beispiel zweimal den DLC-Code in ihrer Sammler-Edition, statt einmal das Hauptspiel und einmal den DLC zu bekommen. Andere berichten davon, dass das Steelbook fehlt. Bei wieder anderen hieß es, sie hätten statt der eigentlich vorbestellten PS5- nur die PS4-Fassung bekommen.

Das bedeutet im Zweifelsfall natürlich, dass manche Fans trotz Vorbestellung einer der teuersten Versionen gar nicht pünktlich zum Release loslegen können oder noch einmal zehn Euro Aufpreis dafür zahlen müssen, weil sie die falsche Version erhalten haben.

Mittlerweile gibt es sogar schon einen Twitter-Account, der diese Fälle sammelt, um gebündelt mehr Aufmerksamkeit dafür zu generieren. Er nennt sich dementsprechend GOW Collector's Edition Mishap! Hier findet ihr einige Beispiele:

In den meisten Fällen scheint einfach das komplette Steelbook zu fehlen, in dem normalerweise die Codes enthalten sein sollten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was kann ich machen, wenn in meiner God of War Ragnarök CE etwas fehlt?

Falls ihr zu den Unglücklichen gehören solltet, die von diesen Fehlern betroffen sind, gibt es zumindest einige Dinge, die ihr versuchen könnt.

Wendet euch an den Verkäufer! Meldet euch am besten direkt dort, wo ihr eure Collector's Edition gekauft habt. Normalerweise sollte sich der Kundenservice der einzelnen Händler dann um euer Problem kümmern und für Ersatz sorgen. In der Regel antworten Amazon & Co. auch sehr schnell auf eure Fragen.

Fragt beim Sony-Support nach: Wenn ihr bei dem Verkäufer eures Vertrauens keinen Erfolg habt (oder einfach noch mehr tun wollt), wendet euch an den offiziellen PlayStation-Support in Deutschland. Eventuell kann euch auch dort weiter geholfen werden (auch wenn aktuell eine direkte Kontaktmöglichkeit zu fehlen scheint).

Wir haken ebenfalls bei Sony nach, was der Grund für diese fehlerhaften Auslieferungen sein könnte und wie die Betroffenen sich verhalten sollen, wenn in ihrer Collector's Edition von God of War Ragnarök Inhalte fehlen.

Hier könnt ihr euch unser Testvideo zum neuen God of War anschauen:

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Mehr rund um Ragnarök findet ihr hier:

Falls ihr wissen wollt, wie gut God of War Ragnarök auf der PS5 in den verschiedenen Grafikmodi läuft, legen wir euch unsere GamePro-Tech-Analyse von Chris ans Herz. Der hat sich den Sony Santa Monica-Blockbuster zur Brust genommen und kommt zu dem Ergebnis, dass eine hohe Framerate nicht immer automatisch gut sein muss.

Habt ihr euch die Collector's- oder Jötnar Edition von God of War Ragnarök gegönnt? War alles drin?