God of War Ragnarök - So steht es um einen New Game Plus-Modus

Der New Game Plus-Modus ist heutzutage ein überaus beliebtes Feature, um auch nach Abschluss der Story mit seinem voll ausgerüsteten Charakter noch weiter Spaß mit dem Spiel zu haben und speziell in Singleplayer-Actionspielen heutzutage immer häufiger anzutreffen. God of War Ragnarök erschien jetzt zum Release ohne einen solchen Modus, jedoch gibt es allerhand Grund zur Hoffnung, dass er in den kommenden Monaten noch nachgereicht wird.

Wir erinnern uns: Als der erste Teil im April 2018 für die PS4 auf den Markt kam, war ein entsprechender New Game Plus-Modus ebenfalls noch nicht implementiert. Erst vier Monate später wurde das Feature mit Update 1.3 nachgereicht und ließ uns samt allen Waffen, Rüstungen und Fähigkeiten die Geschichte auf Wunsch von vorn erleben.

Doch nicht nur Kratos' und Atreus' erstes Abenteuer macht uns zuversichtlich, dass recht zeitnah ein NG+ nachgereicht wird. In weiteren aktuellen PlayStation-Exklusivspielen wie Horizon Forbidden West und Returnal wurde der Modus ebenfalls nachgereicht.

Nachfrage bei Sony: Für weitere Informationen zum Thema New Game Plus haben wir bei Sony und SIE Santa Monica Studio nachgefragt und werden den Artikel aktualisieren, sobald uns neue Informationen vorliegen.

