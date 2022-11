God of War Ragnarök zeigt, dass eine hohe Framerate nicht automatisch gut ist

God of War Ragnarök macht in jedem Bildmodus eine gute Figur. Die Framerate ist sehr stabil, egal für was ihr euch entscheidet. Nur eben mit Ausnahme des 120 Hz-Leistungsmodus, der sich ohne VRR wackelig anfühlt. Hier hätte ich mich über eine Menüführung im Stil von The Last of Us Part 1 gefreut, bei dem freigeschaltete Bildwiederholraten als solche in den Grafikeinstellungen nur dann angewählt werden konnten, wenn euer TV-Gerät auch VRR unterstützt.



Eine freigeschaltete Framerate fühlt sich ohne VRR nämlich immer schlechter an als ein gleichmäßiges 60 fps-Erlebnis, man hätte also auch gut und gerne auf die Option bei herkömmlichen 120 Hz-Fernsehern verzichten können. Mit VRR ist der Modus hingegen eine gute Möglichkeit, um jedes Quäntchen Spielbarkeit aus dem Action-Feuerwerk herauszupressen.



Darüber hinaus gefällt es mir richtig gut, dass erneut ein 40 fps-Modus zum Launch in einem Spiel verfügbar ist und dieser auch noch so stabil läuft. God of War Ragnarök ließ sich damit fantastisch spielen und die Reduktion bei der Auflösung, die dafür notwendig war, fiel mir nicht auf.



Wird eine Framerate von 40 fps so gut umgesetzt, könnte sie zum künftigen Mindeststandard für Personen heranreifen, die nicht auf eine möglichst hohe Bildschärfe verzichten wollen. Hoffentlich bleibt Sony an dem Thema dran und kann auch andere Studios zu dieser Umstellung bewegen!