Neues großes God of War: Insider enthüllt zweite Hauptwaffe für Kratos - und die hätten wir eher in Stardew Valley erwartet

Insider Tom Henderson hat jetzt auch die zweite angebliche Waffe für Kratos im neuen God of War enthüllt.

Dennis Müller
19.02.2026 | 17:38 Uhr

Die Axt lässt Kratos wohl im kommenden God of War im Schrank. Die Axt lässt Kratos wohl im kommenden God of War im Schrank.

Nach Sons of Sparta ist vor dem neuen Hauptableger von God of War! Der soll laut Gerüchten in Ägypten spielen und scheinbar noch 2026 angekündigt werden. Für Kratos' nächstes Abenteuer hatte Insider Tom Henderson bereits im Vorjahr die erste Hauptwaffe enthüllt. Demnach soll der Spartaner mit einem Schwert seine Feinde verdreschen, genauer mit einer Art Krummsäbel.

In der jüngsten Ausgabe des Insider-Gaming Podcasts hat Henderson jetzt nachgelegt und auch die zweite Hauptwaffe für Kratos enthüllt.

Für Angriffe aus der Distanz

Demnach bekommt Kratos im neuen God of War auch eine Sense in die Hand, die es dem Grummel-Griechen erlauben würde, mit etwas Abstand seine Gegner aufs Korn zu nehmen – gemäß dem Fall das neue GoW bekommt kein Farming-Feature und mutiert zu Stardew Valley.

Obwohl ich zugeben muss, dass ein wütender Kratos, der gerade sein Feld von Unkraut befreit und lästigen Krähen eins überzieht, schon sehr verlockend klingt.

Video starten 55:50 Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere

Die Sense würde übrigens sehr gut zum jüngsten Spin-Off passen. In Sons of Sparta hält sich Kratos seine Feinde mit einem Speer vom Leib.

Überaus spannend bleibt aber die Frage, ob das neue God of War komplett auf Fernkampfangriffe wie zuletzt mit der Leviathanaxt oder auch den Chaosklingen verzichtet.

Nach 3 Stunden mit God of War Sons of Sparta: So hab ich Kratos noch nie erlebt
von Dennis Müller
Nach 3 Stunden mit God of War Sons of Sparta: So hab ich Kratos noch nie erlebt
Remake-Trilogie für God of War ebenfalls angekündigt
von Eleen Reinke
Remake-Trilogie für God of War ebenfalls angekündigt

Geht es zurück nach Griechenland?

Zwar kein Leak, sondern mehr eine Vermutung von Henderson, ist die Rückkehr der Reihe nach Griechenland:

"Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass es wieder zur griechischen Mythologie zurückgeht. Die Frage ist auch, ob das der Grund ist, warum sie die Remake-Trilogie machen und dann wenige Monate später den nächsten Hauptableger veröffentlichen – um eine Art Übergang zu schaffen."

TC Carson, der Original-Synchronsprecher von Kratos, hatte während der State of Play eine Remake-Trilogie von God of War 1-3 angekündigt, die sich jedoch noch in einem frühen Stadium der Entwicklung befinden soll.

Die Überlegung von Henderson, dass mit der Neuauflage der Sprung zurück nach Griechenland geschaffen werden soll, ist eine durchaus interessante.

Hättet ihr Lust auf ein neues God of War in Griechenland? Oder soll sich Kratos nach seinem Ausflug in Ägypten besser durch eine andere Mythologie schlagen?

God of War Ragnarök

God of War Ragnarök

Genre: Action

Release: 19.09.2024 (PC), 09.11.2022 (PS4, PS5)

