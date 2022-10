God of War Ragnarök lässt euch mit Transmog Kratos' Rüstung endlich selbst bestimmen

Schon Mitte nächster Woche dürfen wir uns wieder mit Kratos und Atreus in God of War Ragnarök durch allerlei Draugr und Götter schnetzeln. Auf dem offiziellen Discord der Santa Monica Studios, dem Entwickler des Spiels, hat Combat Design Lead Mihir Sheth jetzt ein neues Feature enthüllt, über das sich die Fans bestimmt freuen werden: Transmog für Kratos' Rüstungen.

Was ist das?

Ganz einfach erklärt, in Ragnarök können wir Kratos endlich so anziehen, wie wir es wollen. Das Transmog für die Rüstungen bedeutet, dass wir beispielsweise die Rüstung mit den besten Werten ausrüsten können, die Optik aber so anpassen können, wie es uns am besten gefällt.

Wenn uns also eine Rüstung besonders zusagt, müssen wir sie in Ragnarök nicht für bessere Stats opfern, sondern können die neue Rüstung so schick aussehen lassen, wie die vorherige. Gleichzeitig muss Kratos also auch keine hässlichen Rüstungen mehr auftragen, wahrscheinlich ganz in seinem Sinne.

Wie genau das im Spiel aussehen wird, hat Mihir Sheth aber noch nicht verraten, da müssen wir wohl den Release nächste Woche abwarten.

Wenn ihr jetzt als Vorbereitung mehr zu Kratos und seinem Boy Atreus hören wollt, könnt ihr euch hier Michis taufrischen (und spoilerfreien) Ersteindruck zur Vollversion ansehen:

Noch ein bisschen Trivia zum Begriff Transmog: Es steht als Abkürzung für das noch kompliziertere Wort transmogrification und bedeutet im Humanismus so viel wie "wunderbare Wandlung". Genau die erhält dann eben auch die Rüstung eures Charakters. Und ganz ehrlich, wer würde eine wunderbare Wandlung nicht mit dem grummligen Kratos in Verbindung bringen?

Transmog gibt es (glücklicherweise) immer häufiger

God of War Ragnarök bildet mit diesem Feature keine Ausnahme. Zur Freude vieler Spieler*innen kommt es in immer mehr Spielen vor. So gab es die optisch angepassten Rüstungen u.a. in Assassin's Creed: Odyssey und wurde zuletzt auch Cyberpunk 2077 mit dem Update 1.6 hinzugefügt.

God of War Ragnarök erscheint am 9. November für die PS4 und PS5, nächstes Jahr könnte dann noch eine PC Version folgen, bestätigt ist diese aber bisher noch nicht.

Unser Test erscheint dabei schon am 3. November um 17 Uhr, also haltet am Donnerstag auf jeden Fall die Augen danach offen.

Seid ihr auch Transmog-Fans? Ist euch die Optik eures Charakters wichtig oder könnt ihr auch gut darauf verzichten?