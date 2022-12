God of War Ragnarök-Macher erklärt: Heimdall ist der perfekte Drecksack mit Backpfeifengesicht

Wenn ihr Heimdall in God of War Ragnarök so richtige krass unsympathisch fandet, dann seid ihr nicht allein. Gleichzeitig heißt das auch, dass der Plan des Sony Santa Monica-Studios aufgegangen ist: Die Entwickler*innen haben bei Heimdall alles daran gesetzt, ihn so unangenehm wie möglich zu machen.

Heimdall in God of War Ragnarök ist mit gutem Grund so ein fieser Unsympath

Darum geht's: In God of War Ragnarök bekommen wir es mit Heimdall zu tun und dieser Typ ist wirklich kaum auszuhalten. In einem ausführlichen Interview erklärt jetzt der Game Director Eric Williams, dass die Figur mit voller Absicht so entwickelt wurde.

Hier erfahrt ihr noch mehr über die Arbeit an God of War Ragnarök:

11:55 God of War Ragnarök - So sind die 9 Welten entstanden

Keine Inspiration, ein Konzept: Auf die Frage hin, ob es einen Menschen geben würde, der wie Heimdall sei und ihn inspiriert habe, antwortet der Director mit einem klaren Nein. Bei Heimdall handele es sich um die Bündelung all dessen, was Menschen an anderen Menschen stört.

Das sei mit voller Absicht so designt worden und er ist darauf ausgelegt, gehasst zu werden – komplett mit einem Gesicht, das wie kein anderes dazu einlädt, in es hinein zu schlagen:

"Er kann die Intentionen anderer Menschen lesen. Stell dir vor, was das mit Dir machen würde. Du könntest tatsächlich sehen, warum dich jemand nicht mag und du wärst einfach nur angeekelt davon. Er ist einfach ein Arschloch, wir haben ihm das most punchable Gesicht gegeben, dass man je gesehen hat." (via: Washington Post)

Eric Williams führt weiter aus, dass sich das so bei allen Göttern durch die beiden neuren God of War-Spiele ziehe. Die Fähigkeiten seien jeweils auch immer das größte Problem der Götter, wie bei Baldur. Heimdall wisse immer, was die Leute um ihn herum eigentlich für Ziele verfolgen, und es gebe nur sehr wenige, die keine Hintergedanken hätten.

Was dabei herausgekommen ist, stellt eine Figur dar, die extra designt wurde, um von ihr auf die Palme gebracht zu werden. Ein Charakter, der nur als Projektionsfläche dient und ganz bewusst gehasst oder verachtet werden soll.

Ihr kennt mit Sicherheit noch einige andere Charaktere aus Spielen, Filmen, Büchern oder Serien, bei denen das der Fall ist. Uns fällt da auf Anhieb zum Beispiel Micah Bell aus Red Dead Redemption 2 ein oder Joffrey aus Game of Thrones.

Wer hat eurer Meinung nach das beste Backpfeifengesicht der Videospielgeschichte?