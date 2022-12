God of War Ragnarök bekommt New Game Plus, aber ihr müsst bis zum nächsten Jahr warten

God of War Ragnarök bekommt einige Monate nach Release nun noch einen New Game Plus-Modus. Der lässt euch, sobald ihr das Spiel einmal durchgespielt habt, noch mal von vorne anfangen - allerdings mit eurer freigeschalteten Ausrüstung. Dass der Modus kommen würde, haben Fans bereits vorab spekuliert, immerhin wurde er auch für das 2018er Soft-Reboot nachgereicht. Jetzt hat Sony Santa Monica das Update offiziell via Twitter bestätigt. Auch einen Releasezeitraum gibt es:

Wann kommt NG+ für God of War Ragnarök? Im Frühling 2023

Was steckt im NG+ für God of War Ragnarök?

Was genau der New Game Plus-Modus umfassen wird, haben die Entwickler*innen leider noch nicht bekannt gegeben. Allerdings lässt zumindest der NG+-Modus des Vorgängers einige Rückschlüsse zu. Darin konnten wir nämlich nicht nur das Spiel mit einem Großteil unserer freigeschalteten Ausrüstung noch einmal durchzocken, sondern auch weitere Verbesserungen genießen:

Neue Rüstungen, Zauber und Waffen

Neue Ressource zum Verbessern von Waffen und Rüstungen

Neue Seltenheitsstufe für Ausrüstung

Schwierigere Kämpfe und neue Moves für Gegner

Zwischensequenzen per Knopfdruck überspringbar

Ob und welche dieser Features es auch in den New Game Plus-Modus von Ragnarök schaffen, ist bislang natürlich noch nicht klar. Es ist aber durchaus wahrscheinlich, dass wir uns auf diese und vielleicht auch weitere Verbesserungen freuen können. Besonders die überspringbaren Zwischensequenzen dürften viele freuen, die das Spiel gerade erst beendet haben.

Nur auf die dritte Waffe müssen wir in Ragnarök vermutlich wieder zu Anfang verzichten. Zumindest im Vorgänger waren die Chaosklingen der einzige Ausrüstungsgegenstand, der nicht ins NG+ übertragen wurde.

Erst vor Kurzem hat God of War Ragnarök mit dem letzten großen Update 3.0 einen weiteren Fanwunsch erfüllt und endlich den Fotomodus ins Spiel gebracht. Der eignet sich doch wunderbar, um sich die Zeit mit einem lachenden Kratos bis zum New Game Plus zu vertreiben.

Welche Features erhofft ihr euch vom New Game Plus für das Spiel?