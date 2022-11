God of War Ragnarök löst das Rätsel um Kratos' verlorene Magie-Kräfte

Kratos kann in God of War und God of War Ragnarök sehr viel weniger abgefahrene Fähigkeiten nutzen, als das in den alten Teilen vor dem Soft-Reboot der Fall war. Warum das so ist, haben viele Fans schon seit 2018 gerätselt, aber jetzt liefern Mimir, Kratos und Atreus endlich Antworten auf einige der drängendsten Fragen in diesem Zusammenhang.

Darum kann Kratos in den neuen God of War-Spielen so viel weniger als früher

Um diese Fähigkeiten geht's: In den ersten God of War-Spielen, die für die älteren PlayStation-Konsolen lange vor PS4 und PS5 erschienen sind, war Kratos sehr viel mächtiger. Das liegt daran, dass er haufenweise Götter getötet und von denen magische Fähigkeiten erbeutet hat. Zum Beispiel konnte er die Macht des Wassers von Poseidon nutzen und seinen Gegnern auch mit Elektrizität einheizen.

Wo sind sie hin? Da die Story von God of War aus dem Jahr 2018 zeitlich nach den Ereignissen aus God of War 3, Ascension und Co. angesiedelt ist, müsste der Kriegsgott theoretisch noch einige seiner alten Tricks beherrschen. Aber das scheint nicht der Fall zu sein – sonst wären die Kämpfe gegen Baldur, Thor und den ganzen Rest wohl sehr viel kürzer ausgefallen.

Fans rätseln darum schon länger, welche Erklärung es innerhalb der Geschichte geben könnte, die am meisten Sinn ergibt. Zum Beispiel existiert eine Theorie, die mutmaßt, Kratos setze diese Kräfte einfach ganz bewusst und absichtlich nicht ein (Spoiler-Alarm: Diese Theorie ist falsch.). Andere Fans gehen davon aus, dass er die Items zurückgelassen hat, die ihm die Macht verliehen hatten.

Jetzt gibt's eine Erklärung: In God of War Ragnarök könnt ihr eine Unterhaltung mit Mimir hören, in der der Kopf Kratos nach den göttlichen Kräften fragt. Der Kriegsgott selbst erklärt daraufhin, er habe früher selbst über solche Fähigkeiten verfügt und auch versucht, sie erneut einzusetzen, aber dabei keinen Erfolg gehabt.

Atreus stellt im Anschluss daran die Theorie auf, dass die Kräfte womöglich mit dem Land zerstört worden seien, an das sie gebunden waren. Das klingt hier zwar so, als würde Atreus auch nur spekulieren, es dürfte sich aber trotzdem um die offizielle Lösung des Rätsels handeln – immerhin ist es der einzige Erklärungsansatz, den Entwicklerstudio Sony Santa Monica ins Spiel eingebaut hat.

Hier könnt ihr euch die Unterhaltung anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mehr zu God of War Ragnarök liefern diese GamePro-Artikel:

Zur Erinnerung: Kratos macht nicht nur dem kompletten Olymp platt sowie seinem Göttervater Zeus den Garaus, sondern zerstört dabei nebenbei auch noch ganz Griechenland. Darauf dürfte sich Atreus mit seinen Aussagen beziehen. Im Gegensatz zu den anderen Fähigkeiten und Waffen waren die Chaosklingen an Kratos selbst und nicht an sein Heimatland gebunden.

Findet ihr die Erklärung einleuchtend? Wie hattet ihr euch das bisher immer erklärt?