God of War Ragnarök ist auf PS4 lauter als das Gebrüll von Kratos

God of War Ragnarök dürfte einer der letzten PlayStation-Exklusives sein, die noch Cross-Gen und damit für PS4 als auch PS5 erscheinen. Dabei läuft das Spiel technisch auf beiden Konsolen hervorragend, allerdings müssen PS4-Besitzer*innen mit einem kleinen Abstrich leben. Das Spiel bringt die Konsole nämlich an ihre Grenzen.

God of War Ragnarök bringt den Lüfter eurer PS4 zum Schnaufen

Ein paar Tage dauert es noch bis zum Release von God of War Ragnarök, wir konnten das Sony-Exklusive aber bereits ausführlich testen. Dabei haben wir uns das Spiel nicht nur in der Current Gen-Version angeschaut, sondern auch auf PS4 unter die Lupe genommen. Unsere ersten Eindrücke waren dabei äußerst positiv: God of War Ragnarök läuft mit konstanten 30 Bildern pro Sekunden und auch grafisch kann der Titel fast mit der PS5-Version mithalten, lediglich bei den Schatten gibt es leichte Abstriche.

Die PS4-Version ist rein technisch also zu empfehlen, ein Manko gibt es allerdings. Was die Last Gen-Konsole hier leisten muss, um das Niveau des Spiels zu halten, hat nämlich auch seinen Preis. Die Lüfter der Konsole haben bei uns von der ersten Spielminute an voll aufgedreht und sich auch während des Spielens nicht beruhigt. Die PS4 muss also ordentlich arbeiten, um nicht zu überhitzen. Zwar wurde das Gameplay davon nicht beeinträchtigt, aber die Lautstärke hat uns durchaus gestört. Auch mehrere internationale Reviews haben diesen Punkt angemerkt. (via gamerant)

Das könnt ihr tun: Wollt ihr nicht, dass der Lüfter eurer PS4 das Spielgeschehen übertönt, habt ihr zweierlei Optionen. Zum einen könnt ihr natürlich Kopfhörer an euren Controller anschließen, andererseits lohnt es sich aber auch, die Konsole einmal zu säubern und von Staub zu befreien. Der kann nämlich die Leistung des Lüfters beeinträchtigen:

Abseits der PS4-Version konnte Kollege Dennis natürlich auch den Rest des Spiels ausführlich testen und lobt neben den wuchtigen Kämpfen auch die emotionale Geschichte des epischen Abenteuers. Lediglich einen größeren Kritikpunkt am Spiel hat er. Welcher das ist und was es sonst noch zum Spiel zu wissen gibt, lest ihr in der spoilerfreien GamePro-Review zu God of War Ragnarök.

Holt ihr euch das Spiel noch für PS4?