God of War Ragnarök-Spielzeit: So lange braucht ihr für das Abenteuer laut bekanntem Insider

In God of War Ragnarök kehren Kratos und Atreus in den hohen Norden Midgards zurück und lassen sich auf ihrem neuen Abenteuer in etwa so viel Zeit wie auf ihrer vorherigen Reise. Wie der bekannte Insider und Leaker Tom Henderson jetzt nämlich verrät (via Insider Gaming), fällt die Spielzeit des PS4- und PS4-Spiels ungefähr so groß aus wie die des Vorgängers God of War (2018).

Wie lange dauert die Story von God of War Ragnarök demnach?

Angebliche Spiellänge: Rund 20 Stunden für die Hauptstory (16,5 Stunden hierbei sollen reine Gameplay-Inhalte betreffen, die anderen 3,5 Stunden Cutscenes)

(16,5 Stunden hierbei sollen reine Gameplay-Inhalte betreffen, die anderen 3,5 Stunden Cutscenes) Angebliche Gesamtlänge: Rund 40 Stunden für die komplette Erfahrung. Darunter Story, Cutscenes und sämtliche Nebenquests

Wie wahrscheinlich ist das? Die Info stammt von Tom Henderson, der in der Vergangenheit oftmals mit seinen Vorhersagen (unter anderem zu Battlefield) richtig lag. An seiner Aussage könnte also etwas dran sein. Henderson will die Angaben zur Spielzeit von anonymen Quellen erhalten haben.

Zudem taucht die Angabe von 40 Spielstunden für Ragnarök nicht zum ersten Mal auf. God of War-Schöpfer David Jaffe (der direkt nichts mehr mit den neuen Spielen am Hut hat) ließ bereits im letzten Jahr das Gerücht aufkommen, dass God of War Ragnarök eine Spielzeit von 40 Stunden bieten soll.

Bedenkt aber, dass es sich hierbei trotzdem um ein Gerücht handelt. Außerdem variiert die Länge natürlich je nach Spielstil.

Hier könnt ihr euch den letzten Trailer zu Ragnarök ansehen, der uns mehr Gameplay zeigt und einen kleinen Vorgeschmack auf die Geschichte des Sequels gibt:

Wohl mehr Sidequests als in God of War (2018)

Die Story des Sequels ist demnach in etwa genauso lang wie die des Vorgängers. God of War dauert laut Howlongtobeat.com im Schnitt also ebenfalls rund 20 Stunden.

Allerdings nehmen die Nebenaufgaben von Ragnarök angeblich mehr Zeit in Anspruch als im Vorgänger, laut Henderson soll das Sequel 8 bis 9 Stunden mehr Nebenbeschäftigungen bieten. GoW (2018) dauert mit allen Sidequests laut Howlongtobeat.com 32 Stunden im Schnitt.

Erst vor Kurzem tauchte übrigens die Installationsgröße von God of War Ragnarök auf, die angeblich doppelt so viel Platz auf der Festplatte verschlingt wie die des Vorgängers.

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 für PS4 und PS5.

Angenommen das Gerücht stimmt, was ist eure Meinung zur Spielzeit von 40 Stunden?