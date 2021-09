Metzeln bis der Arm abfällt: God of War 2 soll '40 Stunden Gameplay' bieten

God of War wird heutzutage vor allem mit dem Namen Cory Barlog in Verbindung gebracht. Beim allerersten Teil der Serie für die PS2 war Barlog jedoch "nur" leitender Animateur. Den Posten des Game Director hatte damals ein gewisser David Jaffe inne, eine Legende unter Playstation-Fans. Und eben jener David Jaffe äußerte sich jetzt zur Entwicklung von God of War: Ragnarok.

So viele Stunden Spielspaß könnte God of War 2 bieten

Laut Jaffe werden wir mit God of War: Ragnarok rund 40 Stunden verbringen (via Youtube). Also eine ganze Menge für ein Action-Adventure (auch wenn es RPG-Elemente beinhaltet). So viele sogar, dass Jaffe selbst der Meinung ist, God of War sollte grundsätzlich keine 40 Stunden lang sein, alleine schon um die Entwickler zu schonen.

Klar, dass Jaffe, der sich auch für die Twisted-Metal-Spiele verantwortlich zeichnet, sich noch immer für die Entwicklung neuer God of War-Teile interessiert, auch wenn er selbst nicht direkt beteiligt ist. Seine Aussage ist entsprechend ernst zu nehmen, zumal noch immer ein enger Bezug zu Cory Barlog bestehen dürfte, für den Jaffe bei God of War II den Platz als Game Director räumte.

Aber Jaffe gibt zu, dass trotzdem nichts in Stein gemeißelt ist:

"Ist das sicher? Nein. Dinge werden geschnitten, Dinge werden hinzugefügt. Aber was ich momentan sagen kann - 40 Stunden Gameplay ist das Ziel der Entwickler, dass sie mit God of War erreichen wollen."

Die Kampagnen von God of War und Ragnarok im Vergleich

Keiner von uns hat bisher God of War: Ragnarok gespielt, deshalb können wir an dieser Stelle lediglich die Aussage von David Jeffe heranziehen und mit der Spielzeit des ersten (Reboot-)Teils vergleichen. Das Problem ist, dass sich Jaffe offenbar nicht sicher ist, ob die 40 Stunden für die Platin-Trophäe reichen, oder nur einen Durchgang der Kampagne darstellen. Wenn jemand von der Länge eines Spiels redet, ist damit in der Regel aber ein "normaler" Durchlauf gemeint und kein Completionist-/100-Prozent-Run.

So lange ist God of War: Wenn wir davon ausgehen, dass die 40 Stunden einen Kampagnen-Playthrough betreffen, wird God of War 2 den Vorgänger bei weitem übertreffen, für den wir im Schnitt gut 21 Stunden benötigten (via hltb) - da wären 40 Stunden wohl etwas zu viel. Mit Nebenmissionen sind wir hingegen bei knapp 33 Stunden, was vermutlich das ist, was Jaffe hier meint.

Ein Completionist-Run von God of War landet im Schnitt bei fast 53 Stunden, aber dass Ragnarok kürzer werden wird als das Spiel von 2018 ist eher unwahrscheinlich.

So lange ist die originale Trilogie: Dass God of War: Ragnarok das Reboot von 2018 bei der Spielzeit überbieten soll, ist umso beeindruckender, wenn wir uns die ersten drei Spiele der Reihe ansehen. Alle drei Teile bieten eine eher kurze und knackige Kampagne. Beim ersten Ableger sind es gut neun Stunden, bei Teil 2 12 bis 13 Stunden und beim Abschluss der Trilogie für die PS3 sind es zehn bis elf Stunden.

Aktuelle Entwicklungen zu God of War 2:

God of War-Gameplay schon diese Woche?

Wir wissen noch immer nicht, wann God of War: Ragnarok erscheinen wird, aber schon in dieser Woche könnte es auf dem Playstation-Showcase am Donnerstag endlich Gameplay zu sehen geben. Darauf gibt es mehrere Hinweise.

Zum einen möchte ein Leaker von einem Insider erfahren haben, dass God of War 2 auf dem Event vertreten sein wird. Und auch David Jaffe äußerte sich zum Showcase. Er verriet zwar nicht, welche Spiele zu sehen sein werden, glaubt aber, dass ihr euren Verstand verlieren werdet.

Was haltet ihr von einer 40-Stunden-Kampagne für God of War 2?