God of War: Ragnarok erscheint angeblich Anfang 2021 & das sagt Barlog dazu

God of War bekommt auf der PS5 ein Sequel, so viel steht fest. Aber weitere Infos neben einem möglichen Release-Termin in 2021 und einem Logo gibt es noch nicht. Jetzt ist aber ein angebliches Datum aufgetaucht und sogar Cory Barlog, der Director des Spiels, hat darauf reagiert.

God of War: Ragnarok erscheint angeblich früher als gedacht

Die Terminangabe stammt von der bekannten Seite IMDB. Dort sind in der Regel eher Informationen zu Filmen zu finden aber in jüngster Vergangenheit wurden auch immer mehr Spiele aufgelistet. So auch God of War 2 beziehungsweise God of War: Ragnarok. Das PS5-Actionspiel soll demnach bereits am 5. Februar 2021 in den USA und somit höchstwahrscheinlich auch weltweit erscheinen.

Vielleicht zu früh? Es ist nicht bekannt, woher IMDB diese Informationen hernimmt aber es erscheint eher unwahrscheinlich. God of War 2 wurde erst vor kurzem enthüllt und es gibt noch nicht einmal einen richtigen Trailer. Zudem hätte Sony damit neben Ratchet & Clank: Rift Apart gleich ein zweites sehr heißes Feuer im Ofen, das in Q1 erscheinen würde.

Der Director meldet sich: Auf Twitter ist Cory Barlog, der Kopf hinter dem Spiel, sehr aktiv unterwegs. Dort hat er sich mit folgender Nachricht dazu geäußert.

Link zum Twitter-Inhalt

"Ragnawas? Hab ich noch nie von gehört."

Sticheleien gegen die Fans: Damit lässt Barlog wie zu erwarten völlig offen, ob etwas an dem Datum dran ist oder nicht. Jedoch könnte die Nachricht auch ein kleiner Teaser sein, dass das Spiel gar nicht God of War: Ragnarok heißen wird. Barlog ist bekannt dafür, dass er auf Twitter gerne mal einen Teaser postet. So hatte er bereits 2019 auf ein God of War 2 hingewiesen und niemand hat etwas gemerkt.

Die Launchspiele der PlayStation 5

Zwar werdet ihr zum Start der neuen Konsole noch auf ein neues Abenteuer mit Kratos und Atreus verzichten müssen aber dafür gibt es andere Spiele, die euch gefallen könnten:

Unter anderem schwingt sich der junge Held Miles Morales als neuer Spider-Man durch New York. Ihr könnt auch modrige Kerker erkunden und euch darauf gefasst machen im Remake von Demon's Souls zu sterben. Oder ihr habt es lieber gemütlich und kinderfreundlich mit Sackboy: A Big Adventure. Es gibt auf jeden Fall für viele Spielertypen die passenden Spiele zum Launch, die die Zeit bis God of War 2 erscheint überbrücken. Die vollständige Launch-Liste findet ihr hier:

124 5 Mehr zum Thema PS5-Launch-Spiele: Alle Games zum PlayStation 5-Release

Findet ihr auch, dass es noch zu früh für God of War 2 ist? Könnte es wirklich sein, dass das Spiel nicht Ragnarok heißt und welchen Namen würdet ihr dem Spiel geben?