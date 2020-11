God of War 2 Ragnarok: PS5-Exklusivität ist gar nicht sicher

Sony fährt aktuell eine Strategie, bei der viele kommende Spiele sowohl für die PS5 als auch für die PS4 erscheinen. Immerhin handelt es sich bei der PS4 um eine extrem erfolgreiche und beliebte Konsole, die weit verbreitet ist, während sich die PS5 als brandneues Next-Gen-Gerät erst etablieren muss. Das heißt, wir werden noch einige Zeit Cross-Gen-Titel sehen, die auf beiden Konsolen verfügbar sind.

Ob das bei God of War 2: Ragnarok ebenfalls so ist, kann aktuell nicht mal Jim Ryan, der Chef hinter Playstation sagen. Darauf angesprochen, erklärte er in einem Interview mit The Telegraph:

"Tut mir leid. Dazu habe ich heute nichts zu sagen."

God of War 2 exklusiv für PS5 oder nicht - Was ist denn nun Sache?

Will Sony sich alle Möglichkeiten offen halten? Das hat zu einigen Spekulationen innerhalb der Playstation-Community geführt. Falls es sich bei God of War 2: Ragnarok um ein PS5-exklusives Spiel handelt, warum wird das nicht einfach so kommuniziert. Und selbst, wenn es ein Cross-Gen-Spiel ist, warum gibt es hierzu keine klare Aussage?

Es ist denkbar, dass sich Jim Ryan die Optionen offen lassen möchte. God of War 2: Ragnarok soll irgendwann 2021 erscheinen. Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass der Release erst 2022 stattfindet. Je nachdem, wie weit verbreitet die PS5 um den Releasezeitraum herum ist, wäre eine Cross-Gen-Veröffentlichung durchaus sinnvoll.

Sony möchte sicher so viele Spieler wie möglich erreichen und besitzen noch nicht so viele eine PS5, würde es Sinn ergeben, den Titel auch auf der PS4 zu veröffentlichen.

Schaut euch den ersten Teaser zu God of War 2 an:

Sony erklärte kürzlich aber, dass alle Spiele von Grund auf für die PS5 entwickelt werden. Selbst Cross-Gen-Titel. Selbst wenn God of War 2: Ragnarok auch für die PS4 erscheinen sollte, dürfte es sich auf der PS5 deutlich besser spielen.

Wärt ihr enttäuscht, wenn God of War 2: Ragnarok auch für die PS4 erscheint? Oder könnte ihr eine solche Entscheidung verstehen?