God of War-Serie: Amazon Prime Video plant wohl Adaption der Spiele

Kratos könnte in der Zukunft nicht nur in Spielen, sondern auch in einer Serie Götter schnetzeln. Ein Artikel berichtet davon, dass Amazon Prime Video aktuell über eine God of War-Adaption verhandelt.

Angeblich erste Gespräche über God of War-Serie

Darum geht es: Wie deadline.com von nicht näher genannten Quellen erfahren hat, handelt es sich bei der geplanten Serie um eine Live-Action-Adaption. Als Produzenten sollen laut Deadline Mark Fergus, Hawk Ostby und Rafe Judkins fungieren. Die ersten beiden sind bekannt für "The Expanse", Letzerer für "Das Rad der Zeit".

Auch Sony Pictures Television und PlayStation Productions sollen mit von der Partie sein – wie immer, wenn es um Serienadaptionen von PlayStation-Spielen geht.

Was haben wir zu erwarten?

Aktuell haben sich die angeblich Beteiligten noch nicht offiziell zu dem Projekt geäußert. Erst, wenn das der Fall ist, können wir ganz sicher sein, dass die Infos korrekt sind. Eine weitere Videospiel-TV-Umsetzung würde allerdings gut ins Bild passen.

Die The Last of Us-Serienumsetzung von HBO ist aktuell in aller Munde, bei Paramount+ soll eine Halo-Serie erscheinen und Netflix arbeitet an einer neuen Resident Evil-Adaption. Aber auch für die Amazon Studios wäre God of War nicht die einzige Videospiel-Serie. Schließlich wäre da noch Mass Effect.

Wir müssen uns auf jeden Fall noch gedulden. Selbst wenn sich die Information als korrekt erweist, wird von den Verhandlungen bis zur fertigen Serie noch viel Zeit vergehen. Es wäre zudem spannend, wie stark sich die Serie an den Spielen – und vor allem, an welchen Spielen – orientieren wird.

Schließlich erleben wir im Reboot von 2018 nicht nur einen veränderten Kratos in seiner Vaterrolle, sondern auch ein ganz anderes Setting, angesiedelt in der nordischen Mythologie.

Habt ihr Lust auf eine God of War-Serie und wie stellt ihr euch diese vor?