"Hervorragende Wahl": Kratos-Schauspieler Christopher Judge feiert den God of War-Schauspieler in der neuen Serie

God of War wird als Serie verfilmt. Vor Kurzem wurde bekanntgegeben, wer Kratos darin verkörpern soll und die Wahl bekommt vollste Zustimmung von Christopher Judge, der ihn in den Games spielt.

David Molke
23.01.2026 | 21:45 Uhr

Christopher Judge verkörpert Kratos in den Spielen, aber nicht in der Serie – aber die Wahl findet er gut. Christopher Judge verkörpert Kratos in den Spielen, aber nicht in der Serie – aber die Wahl findet er gut.

Sony und Amazon arbeiten an einer God of War-Serie und vor Kurzem wurde bekanntgegeben, wer darin die Rolle des Kriegsgottes Kratos spielt. Die Wahl fiel auf Ryan Hurst, den ihr unter anderem aus Sons of Anarchy oder den God of War-Spielen kennt. Darin war er allerdings die Stimme von Thor. Der Spiele-Kratos zeigt sich begeistert von dieser Wahl.

Christopher Judge feiert, dass Ryan Hurst in der God of War-Serie Kratos wird

Kratos wird in den neueren God of War-Spielen in erster Linie von Christopher Judge gespielt, auch wenn er ihm natürlich nicht in allen Sprachen seine Stimme leiht. Es gibt auch einen extra-Stuntman. Nichtsdestotrotz verdankt Kratos Christopher Judge seine Körperlichkeit und die beeindruckende Original-Stimme.

Video starten 0:28 Sony enthüllt limitierten God of War-DualSense zum 20. Geburtstag - und so cool sieht er aus

Da liegt es natürlich nahe, den Schauspieler zu fragen, was er davon hält, dass in der Serie Kratos jetzt von Ryan Hurst gespielt wird. Die Antwort fällt extrem positiv aus und Christopher Judge hat nur Gutes über den Kollegen zu sagen. Er scheint sich auch sehr über die Wahl zu freuen, weil Ryan Hurst offenbar einfach ein cooler Typ ist.

"Alles, was ich immer wollte von demjenigen, der als Kratos gecastet wird, war, dass er Kratos so sehr liebt, wertschätzt und respektiert, wie wir alle es tun. Und mit Ryan Hurst haben sie das getan. Es ist eine hervorragende Wahl."

Ryan Hurst ist laut Christopher Judge nicht einfach nur ein "großartiger Schauspieler, sondern auch ein großartiger Mensch". Obendrein kenne sich der Kollege wirklich mit der Materie aus und sei ein echter Gamer. Ryan Hurst habe die God of War-Reihe von Anfang an gespielt und geliebt.

"Also: Kudos! Ihr habt einen genialen Live-Action-Kratos. Kill it, Ryan!"

Hier könnt ihr euch das kurze Interview von Fan Expo HQ direkt in seiner ganzen Länge und im englischsprachigen Original ansehen:

Mehr GamePro-News zur Film- und Serien-Welt findet ihr hier in diesen Beiträgen:

Erste Nintendo Direct in 2026 angekündigt - und sie ist erstmals an einem Sonntag
von Dennis Müller
Stuntman des grünen Power Rangers wurde im echten Leben zum Verbrecher - nutzte sein Training für Einbrüche und erbeutete über 66.000 US-Dollar
von Stephan Zielke
Fallout-Serie: Hinter der mysteriösen Kreatur aus Episode 6 steckt ein Hollywood-Star, den ihr alle kennt
von Dennis Müller

Wann und wo kann ich die neue God of War-Serie gucken?

Es dürfte noch eine Weile dauern, bis es losgeht. Aber da jetzt immerhin schon so langsam die ersten Casting-News bekanntgegeben werden, könnten irgendwann in Bälde womöglich auch bereits die Dreharbeiten starten. Das heißt, dass wir mit viel Glück sogar schon 2027 die erste Staffel bekommen könnten, spätestens aber wahrscheinlich 2028 – wenn alles klappt.

Da Amazon an der God of War-Serie beteiligt ist, dürfte sie über Prime veröffentlicht werden.

Wie findet ihr die Wahl von Ryan Hurst als Kratos und was sagt ihr zu Christopher Judges Reaktion?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
God of War Ragnarök

God of War Ragnarök

Genre: Action

Release: 19.09.2024 (PC), 09.11.2022 (PS4, PS5)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 20 Minuten

"Hervorragende Wahl": Kratos-Schauspieler Christopher Judge feiert den God of War-Schauspieler in der neuen Serie

vor einer Woche

Neue God of War-Serie hat endlich ihren Kratos-Schauspieler gefunden - und wir kennen den Bartträger schon bestens aus Ragnarök

27.10.2025

God of War in Griechenland - Geleakte Bilder zu einem neuen Serienableger aufgetaucht, den wir niemals bekommen werden

20.10.2025

God of War-Serie: möglicher Release, Story, Cast - Das wissen wir zur Live-Action-Serie von Amazon

22.09.2025

Neues God of War: Bekannter Insider leakt Kratos' nächste Hauptwaffe - und die deutet erneut auf ein Ägypten-Setting
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Hervorragende Wahl: Kratos-Schauspieler Christopher Judge feiert den God of War-Schauspieler in der neuen Serie

vor 14 Minuten

"Hervorragende Wahl": Kratos-Schauspieler Christopher Judge feiert den God of War-Schauspieler in der neuen Serie
Apple-User bringt altes MacBook zur Reparatur und erhält am Ende kostenlos ein nagelneues Pro-Modell im Wert von 3.700 Euro

vor 59 Minuten

Apple-User bringt altes MacBook zur Reparatur und erhält am Ende kostenlos ein nagelneues Pro-Modell im Wert von 3.700 Euro
Ein Skill in Clair Obscur ist übertrieben mächtig - und das liegt daran, dass niemand Zeit hatte, ihn genügend auzuprobieren

vor einer Stunde

Ein Skill in Clair Obscur ist übertrieben mächtig - und das liegt daran, dass niemand Zeit hatte, ihn genügend auzuprobieren
Crossplay zwischen Hytale und Minecraft: Was komplett absurd klingt, hat jetzt ein 15-jähriger einfach mal umgesetzt

vor einer Stunde

Crossplay zwischen Hytale und Minecraft: Was komplett absurd klingt, hat jetzt ein 15-jähriger einfach mal umgesetzt
mehr anzeigen