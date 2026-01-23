"Hervorragende Wahl": Kratos-Schauspieler Christopher Judge feiert den God of War-Schauspieler in der neuen Serie

Christopher Judge verkörpert Kratos in den Spielen, aber nicht in der Serie – aber die Wahl findet er gut.

Sony und Amazon arbeiten an einer God of War-Serie und vor Kurzem wurde bekanntgegeben, wer darin die Rolle des Kriegsgottes Kratos spielt. Die Wahl fiel auf Ryan Hurst, den ihr unter anderem aus Sons of Anarchy oder den God of War-Spielen kennt. Darin war er allerdings die Stimme von Thor. Der Spiele-Kratos zeigt sich begeistert von dieser Wahl.

Christopher Judge feiert, dass Ryan Hurst in der God of War-Serie Kratos wird

Kratos wird in den neueren God of War-Spielen in erster Linie von Christopher Judge gespielt, auch wenn er ihm natürlich nicht in allen Sprachen seine Stimme leiht. Es gibt auch einen extra-Stuntman. Nichtsdestotrotz verdankt Kratos Christopher Judge seine Körperlichkeit und die beeindruckende Original-Stimme.

Da liegt es natürlich nahe, den Schauspieler zu fragen, was er davon hält, dass in der Serie Kratos jetzt von Ryan Hurst gespielt wird. Die Antwort fällt extrem positiv aus und Christopher Judge hat nur Gutes über den Kollegen zu sagen. Er scheint sich auch sehr über die Wahl zu freuen, weil Ryan Hurst offenbar einfach ein cooler Typ ist.

"Alles, was ich immer wollte von demjenigen, der als Kratos gecastet wird, war, dass er Kratos so sehr liebt, wertschätzt und respektiert, wie wir alle es tun. Und mit Ryan Hurst haben sie das getan. Es ist eine hervorragende Wahl."

Ryan Hurst ist laut Christopher Judge nicht einfach nur ein "großartiger Schauspieler, sondern auch ein großartiger Mensch". Obendrein kenne sich der Kollege wirklich mit der Materie aus und sei ein echter Gamer. Ryan Hurst habe die God of War-Reihe von Anfang an gespielt und geliebt.

"Also: Kudos! Ihr habt einen genialen Live-Action-Kratos. Kill it, Ryan!"

Hier könnt ihr euch das kurze Interview von Fan Expo HQ direkt in seiner ganzen Länge und im englischsprachigen Original ansehen:

Christopher Judge has reacted to Ryan Hurst being cast as Kratos in the God of War TV Show and he is very happy with the choice



“It’s is a magnificent choice — A gamer who has played GoW since its inception so Kudos, you’ve got a great live action Kratos.” pic.twitter.com/KQWMZ3LyDv — Synth Potato🥔 (@SynthPotato) January 21, 2026

Wann und wo kann ich die neue God of War-Serie gucken?

Es dürfte noch eine Weile dauern, bis es losgeht. Aber da jetzt immerhin schon so langsam die ersten Casting-News bekanntgegeben werden, könnten irgendwann in Bälde womöglich auch bereits die Dreharbeiten starten. Das heißt, dass wir mit viel Glück sogar schon 2027 die erste Staffel bekommen könnten, spätestens aber wahrscheinlich 2028 – wenn alles klappt.

Da Amazon an der God of War-Serie beteiligt ist, dürfte sie über Prime veröffentlicht werden.

Wie findet ihr die Wahl von Ryan Hurst als Kratos und was sagt ihr zu Christopher Judges Reaktion?