God of War Trilogie Remake: Release, Gameplay, Kratos-Rolle - Alles, was wir zur Neuauflage der griechischen Saga wissen

Dass eine Neuauflage der griechischen GoW-Trilogie kommt, ist bestätigt. Viele Fragen sind aber auch noch offen. Hier sind die bereits bekannten Infos.

Eleen Reinke
27.03.2026 | 18:15 Uhr

Das wissen wir bereits zum Remake der God of War-Trilogie. Das wissen wir bereits zum Remake der God of War-Trilogie.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

50% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

Jetzt nur für kurze Zeit: die ersten sechs Monate im Jahresabo mit dem Code »NEU50« sparen. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Lange hatten sich Fans eine Neuauflage der originalen Trilogie um Kriegsgott Kratos gewünscht. 2026 gab's von Santa Monica Studios dann endlich die Bestätigung: Wir bekommen nicht nur ein Remaster, sondern ein komplettes Remake der ersten drei Teile. Wir fassen zusammen, was bekannt ist.

Release: Wann erscheint das Remake der God of War-Trilogie?

Zwar wurde die Remake-Troilogie im Februar 2026 offiziell bestätigt, einen Release-Zeitraum gibt es allerdings noch nicht. Zur Ankündigung hieß es nur, dass sich das Projekt noch "in einer frühen Entwicklungsphase" befindet und das Team die Fans um Geduld bittet.

God of War (2018) und der Nachfolger Ragnarök waren respektive 5 und 4 Jahre bei Santa Monica Studio in Entwicklung. Wir können mit einem Release der Trilogie also vermutlich frühestens 2030 rechnen.

Offen ist auch, ob die Trilogie als ein Spiel oder gestaffelt nacheinander erscheint.

Gibt es einen Trailer zum Remake der God of War-Trilogie?

Jein, bei der State of Play im Februar 2026 gab es einen ersten Ankündigungs-Teaser, der zeigt allerdings noch nichts vom Spiel. Stattdessen bekommen wir das Logo zu sehen und eine kurze Nachricht von TC Carson, der Originalstimme von Kratos:

Video starten 2:17 God of War: Die griechische Trilogie bekommt ein Remake spendiert

Für welche Plattformen erscheint das God of War Trilogie-Remake?

Da Santa Monica ein First Party-Studio von Sony ist, dürften die Remakes wieder exklusiv für PlayStation-Konsolen erscheinen. Welche genau das sein werden, hängt natürlich vom Releasejahr ab. Es wirkt aber wahrscheinlich, dass es sich um PS6-Titel, bzw. Cross-Gen-Releases mit der PS5 handeln wird.

1 von 4

nächste Seite

zu den Kommentaren (3)
Kommentare(4)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
God of War Collection

God of War Collection

Genre: Action

Release: 1. Quartal 2009 (PS4, PS3), 08.05.2014 (PSV)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

God of War Trilogie Remake: Release, Gameplay, Kratos-Rolle - Alles, was wir zur Neuauflage der griechischen Saga wissen

25.02.2025

Die originalen God of War-Teile kommen wohl auf PS5 - Bekannter Insider spekuliert auf einen möglichen Termin und der ist sogar bald!

26.11.2018

AAA-Problem - God of War-Erfinder wirft Spielen vor, sich zu wiederholen

05.01.2018

God of War - Neuer Teil laut Director auch mit Ägypten- oder Maya-Szenario denkbar

30.09.2017

God of War - Kratos-Sprecher aus den Vorgängern musste ausgetauscht werden, weil er zu klein ist
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Nintendo Switch 2-Exclusive geht viral, weil es Nintendo nicht zensiert hat

vor 32 Minuten

Nintendo Switch 2-Exclusive geht viral, weil es Nintendo nicht zensiert hat
Its purrfect Crimson Desert-Spieler freundet sich mit einer Katze an, aber die ist so dick und faul, dass er sie die ganze Zeit tragen muss

vor 47 Minuten

"It's purrfect" Crimson Desert-Spieler freundet sich mit einer Katze an, aber die ist so dick und faul, dass er sie die ganze Zeit tragen muss
Eins der besten Brettspiele der Welt hat einen genialen Nachfolger: Das perfekte Spiel für Tierfreunde!

vor einer Stunde

Eins der besten Brettspiele der Welt hat einen genialen Nachfolger: Das perfekte Spiel für Tierfreunde!
God of War Trilogie Remake: Release, Gameplay, Kratos-Rolle - Alles, was wir zur Neuauflage der griechischen Saga wissen   3  

vor einer Stunde

God of War Trilogie Remake: Release, Gameplay, Kratos-Rolle - Alles, was wir zur Neuauflage der griechischen Saga wissen
mehr anzeigen