God of War Trilogie Remake: Release, Gameplay, Kratos-Rolle - Alles, was wir zur Neuauflage der griechischen Saga wissen

Das wissen wir bereits zum Remake der God of War-Trilogie.

Lange hatten sich Fans eine Neuauflage der originalen Trilogie um Kriegsgott Kratos gewünscht. 2026 gab's von Santa Monica Studios dann endlich die Bestätigung: Wir bekommen nicht nur ein Remaster, sondern ein komplettes Remake der ersten drei Teile. Wir fassen zusammen, was bekannt ist.

Release: Wann erscheint das Remake der God of War-Trilogie?

Zwar wurde die Remake-Troilogie im Februar 2026 offiziell bestätigt, einen Release-Zeitraum gibt es allerdings noch nicht. Zur Ankündigung hieß es nur, dass sich das Projekt noch "in einer frühen Entwicklungsphase" befindet und das Team die Fans um Geduld bittet.

God of War (2018) und der Nachfolger Ragnarök waren respektive 5 und 4 Jahre bei Santa Monica Studio in Entwicklung. Wir können mit einem Release der Trilogie also vermutlich frühestens 2030 rechnen.

Offen ist auch, ob die Trilogie als ein Spiel oder gestaffelt nacheinander erscheint.

Gibt es einen Trailer zum Remake der God of War-Trilogie?

Jein, bei der State of Play im Februar 2026 gab es einen ersten Ankündigungs-Teaser, der zeigt allerdings noch nichts vom Spiel. Stattdessen bekommen wir das Logo zu sehen und eine kurze Nachricht von TC Carson, der Originalstimme von Kratos:

2:17 God of War: Die griechische Trilogie bekommt ein Remake spendiert

Autoplay

Für welche Plattformen erscheint das God of War Trilogie-Remake?

Da Santa Monica ein First Party-Studio von Sony ist, dürften die Remakes wieder exklusiv für PlayStation-Konsolen erscheinen. Welche genau das sein werden, hängt natürlich vom Releasejahr ab. Es wirkt aber wahrscheinlich, dass es sich um PS6-Titel, bzw. Cross-Gen-Releases mit der PS5 handeln wird.