Uncharted 4 spielt sich fast genau wie Uncharted 1. Das behauptet jedenfalls David Jaffe, der unter anderem maßgeblich an der Entwicklung des ersten God of War-Titels beteiligt war.

Ihm zufolge leiden fast alle AAA-Franchises unter demselben Problem: Sie wiederholen sich zu stark, anstatt Neues zu wagen.

Nicht nur die Grafik, auch das Gameplay muss sich ändern

David Jaffe nutzt das Uncharted-Franchise als Beispiel: Das Gameplay der Spiele-Reihe habe sich vom ersten Teil bis zu Uncharted 4: A Thief's End kaum weiter entwickelt.

Technisch sei natürlich einiges passiert und auch die Grafik hat sich selbstverständlich extrem weiterentwickelt. Aber bei den Gameplay-Mechaniken sei das meiste immer noch beim Alten.

Trotz der pompösen Präsentation und der umfangreichen Produktion spiele sich das Spiel an sich im Endeffekt immer noch genauso, beklagt der God of War-Erfinder.

Current Triple A video games are dying.



You just don't know it yet...https://t.co/KplOT3mkZk — David Jaffe (@davidscottjaffe) November 23, 2018

Keine Spiele mehr?

God of War-Erfinder will Branche den Rücken kehren

Alle AAA-Spiele wiederholen sich, nicht nur Uncharted

Der Entwickler beklagt deswegen sogar, dass die aktuellen AAA-Spiele im Sterben liegen würden. Alles sei zu repetitiv und biete keine Innovationen, sondern nur Altbewährtes.

The point of doing that is to say: what I did in 2001 with U1 PLAYS THE SAME (within most people's minds) as what I did in U4. At a pure mechanics level, the game isn't offering anything meaningfully new and FOR ME that is what I want in my games. — David Jaffe (@davidscottjaffe) November 23, 2018

Auf die Nachfrage eines Twitter-Nutzers hin erklärt David Jaffe, dass sich die Problematik seiner Meinung nach ausdrücklich nicht nur auf Fortsetzungen innerhalb eines Franchises beschränkt.

No, I mean all of those sorts of games. Uncharted suffers from it as well: same gameplay, better production. If that works for you, I respect that. Truly. I do. For me, once I play a game, I need the next game I play to offer something meaningfully fresh or I'm out. — David Jaffe (@davidscottjaffe) November 23, 2018

I think the job with sequels is to provide a blend of comfort food gameplay and news and surprising. I think most AAA games drop the ball on the new and surprising. — David Jaffe (@davidscottjaffe) November 23, 2018

David Jaffe findet Uncharted 4 nicht schlecht

Nur um das nochmal ganz klar und deutlich zu machen: David Jaffe findet Uncharted überhaupt nicht schlecht, im Gegenteil.

Ihm zufolge sei Naughty Dog wahrscheinlich das zweitbeste Entwicklerstudio nach SCE Santa Monica.

Who in the world said Uncharted is bad?!? I sure as fuck didn't. Also, in that very video I talk about how Naughty Dog is second to MAYBE only Sony Santa Monica when it comes to execution. Do I think the AAA 3rd person action/adv genre is atrophying and that Uncharted is a great https://t.co/5iPuaArdsp — David Jaffe (@davidscottjaffe) November 23, 2018

example of that? I sure do! But that doesn't in any way mean I think that series is BAD. That's a ridiculous jump to make, sir. https://t.co/5iPuaArdsp — David Jaffe (@davidscottjaffe) November 23, 2018

Aber viele Entwickler großer Titel würden es sträflich vernachlässigen, neue und überraschende Gameplay-Elemente einzuführen. Und David Jaffe prophezeit, dass sich ein Großteil der Spielerschaft in drei bis vier Jahren ähnlich wie er fühlen wird.

Right, which is why I say me- and others like me- are the canaries in the coalmine. In 3-4 years, my view will be most gamer's views. Just like back in the 90's game devs were getting sick of 2D mascot platformers YEARS before the audience was. — David Jaffe (@davidscottjaffe) November 23, 2018

Denkt ihr ähnlich wie der God of War-Erfinder? Braucht ihr Innovationen oder reicht euch mehr vom selben, wenn es gut gemacht ist?