Gestern gingen die ersten Reviews zum großen Kratos-Comeback online und wie ihr sowohl bei uns als auch in den internationalen Test-Wertungen zu God of War sehen könnt, mausert sich God of War zum Kritiker-Liebling. Das gigantische Lob, dass die Entwickler von Sony Santa Monica momentan einfahren, kommt dabei aus allen Richtungen.

Sogar Xbox-Chef Phil Spencer hat höchstpersönlich der Konkurrenz seine Glückwünsche ausgesprochen. Auf Twitter schrieb Spencer an das Entwickler-Studio und Sony Interactive Entertainment Worldwide Studio-Präsident Shuhei Yoshida:

Congrats @SonySantaMonica @yosp on the review scores and the upcoming launch of God of War. Looks like a special launch for the franchise, great job.