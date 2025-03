Weder Goku noch Gohan: Akira Toriyamas Lieblings-Kamehameha in Dragon Ball war auch eine der lustigsten der ganzen Serie

Dragon Ball ohne Kamehameha und Ki-Attacken wäre wahrscheinlich eine ganz andere Serie geworden.

Die Kamehameha-Attacke gehört einfach zu Dragon Ball und ist mittlerweile nicht mehr aus dem Franchise wegzudenken. Jedes Mal, wenn sie wieder eingesetzt wird, frohlocken die Fans und überlegen, wo sie am coolsten war. Auch Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama hatte dazu eine eindeutige Meinung.

Akira Toriyama fand eine ganz bestimmte Kamehameha am besten, und sie stammt nicht von Son Goku

Darum geht's: Son Goku stellt zweifellos die Hauptfigur der Dragon Ball-Reihe dar und feuert auch immer wieder den Kamehameha-Angriff ab, er ist quasi sein Markenzeichen. Das bisher wohl coolste Kamehameha der ganzen Reihe findet ihr in einer der neuesten Dragon Ball-Folgen.

Aber Son Goku beherrscht die Attacke auch als Kind:

1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

Akira Toriyamas Lieblings-Kamehameha: In einem Interview für den Daizenshuu 4: World Guide wurde der leider viel zu früh gestorbene Akira Toriyama bereits 1995 gefragt, welche Kamehameha er am besten fand. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Auswahl natürlich noch nicht so groß wie heute, aber die Antwort fällt trotzdem ziemlich überraschend aus.

Es kommt nicht von Son Goku: Akira Toriyama nennt nämlich die allererste Kamehameha-Attacke als seinen Favoriten. Und die wurde bekanntlich von Muten-Roshi, dem Herrn der Schildkröten abgefeuert. Der Meister musste sie nur dieses eine Mal einsetzen, um sie Son Goku beizubringen.

"Den meisten Eindruck hinterlassen hat die allererste, die von Kame-Sen'nin [Muten-Roshi] abgefeuert wird. Weil die Geschichte des Kamehameha hier begonnen hat. Außerdem denke ich, dass die Form, die es hatte, als er es abgefeuert hat, effektiv war."

Auch das wohl witzigste Kamehameha: Muten Roshi nutzt diese allererste Ki-Attacke, die überhaupt in Dragon Ball zu sehen war, nämlich gar nicht im Kampf. Er setzt sie ein, um den brennenden Bratpfannenberg des Rinderteufels zu löschen.

Fun Fact: Damals wurde das Kamehameha in der deutschsprachigen Synchro auch noch als "Schockwelle der alten Ahnen" bezeichnet.

Nicht einmal die stärkste Attacke: Auch wenn das Kamehameha natürlich unbestrittenen Kultstatus besitzt und die Massen bis heute begeistert, ist sie nicht die mächtigste Attacke im Dragon Ball-Universum. Es gibt da einen ganz bestimmten Angriff, den selbst Son Goku bisher nicht meistern kann und es handelt sich dabei um das Hakai, das in erster Linie von den Göttern der Zerstörung eingesetzt wird.

Welche Darstellung des Kamehameha hat euch bisher am besten gefallen, wenn ihr euch die gesamte Dragon Ball-Historie anschaut?