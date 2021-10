Neues zu Gotham Knights am Samstag: Erste Teaser sind herrlich düster

Vor über einem Jahr kündigte Warner Bros. Games Gotham Knights für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC an. Seitdem haben wir von dem Koop-Abenteuer nur wenig gehört. An diesem Wochenende findet jedoch der DC Fandome statt, und die Entwickler versprechen uns einen brandneuen Trailer und massig Informationen.

Der DC Fandome startet am Samstag, dem 16. Oktober, um 19 Uhr deutscher Zeit.

Teaser zeigen düstere Stimmung und Bösewichte

Seit einigen Tagen veröffentlicht der offizielle Twitter-Account von Gotham Knights kleine Teaser, die uns auf den kommenden Samstag einstimmen sollen. Dabei fällt besonders die dunkle Horror-Stimmung auf.

Das verraten die Teaser: Zu sehen sind mehrere Bilder, die mit einer stimmungsvollen Geräuschkulisse untermalt sind. Wir wissen bereits, dass wir es in Gotham Knights mit dem Court of Owls zu tun bekommen. Die Frage war bisher nur, inwieweit es die dunklen Machenschaften dieser Organisation auch ins Spiel schaffen werden.

Mehr zum Court of Owls erfahrt ihr hier:

1 1 Mehr zum Thema Gotham Knights hat einen neuen Bösewicht: Wir erklären The Court of Owls

Die Teaser sprechen dafür, dass der Titel vielleicht noch düsterer werden könnte als die Arkham-Reihe. Das Kinderlachen im letzten Video lässt erahnen, dass es sogar die zu Auftragsmördern umerzogenen Kinder in Gotham Knights geben wird.

Hier seht ihr die bisher veröffentlichten Teaser:

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Das wissen wir über Gotham Knights

Gotham Knights hat einen Koop-Modus, ist zum Glück aber auch komplett alleine spielbar. Die Entwickler betonen, dass es sich nicht um ein Game-as-a-Service handelt. Es gibt also eine klassische Story-Kampagne, die ihr durchspielen könnt - ganz ohne Onlinezwang und Level-Gating.

Mehr RPG als Arkham-Spiele: Da wir uns frei in der Open-World von Gotham Knights bewegen können, wird es Gegner geben, die uns zunächst überfordern. Dann heißt es Erfahrungspunkte sammeln und den jeweiligen Charakter besser machen. Mit Skills, Schadenszahlen und Charakter-Level ist das Spiel deutlich mehr RPG als die Batman-Titel von WB.

Erstes Gameplay könnt ihr euch hier anschauen:

Gotham Knights sollte ursprünglich 2021 erscheinen, ist jetzt aber für 2022 angekündigt. Vielleicht verraten uns die Devs am Samstag ja ein konkretes Erscheinungsdatum. Falls, werden wir euch auf GamePro darüber informieren.

Freut ihr euch auf die dunkle Stimmung in Gotham Knights?