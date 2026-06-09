Gothic Remake Maps: Alle 10 Karten und wo ihr sie bekommt

Mud kennt sich nur im alten Lager ganz gut aus.

Im Gothic Remake gibt es keine Karte, die ihr von Anfang an per Tastendruck öffnen könnt. Stattdessen müsst ihr euch Karten erst besorgen und die zeigen euch dann ganz unterschiedliche Bereiche.

Insgesamt gibt es zehn Stück, die ihr für eine PS5-Trophäe sogar alle sammeln müsst. Bei einigen handelt es sich allerdings nur um Markierungen für eure bestehenden Maps. Wir listen hier alle für euch auf. Im Anschluss stellen wir euch noch die interaktive Map vor, die es zum Spiel gibt. Die zeigt euch alle wichtigen Spots, Items und viel mehr.

7:34 7 Minuten im Gothic 1 Remake im Vergleich mit dem Original: Na klar ist der Unterschied 25 Jahre später riesig, aber wir meinen wirklich riesig riesig!

Autoplay

Die Karte der Kolonie

Die Map der gesamten Kolonie.

Das ist die wichtigste Karte für den Start, da sie fast die gesamte Kolonie zeigt und ihr dadurch wisst, wo ihr seid und wo es sich vielleicht noch zu erkunden lohnt.

Ihr bekommt die Karte unter anderem im alten Lager, wo ihr sie bei Graham kaufen könnt. Ihr findet ihn direkt rechts in der Nähe vom Eingang. Die Map kostet euch 34 Erz, ihr könnt Graham alternativ aber auch beklauen. Auch Dexter auf dem Marktplatz hat eine im Angebot, er verkauft sie aber für etwas mehr Erz.

Die Karte des alten Lagers

Die Map des alten Lagers.

Eine Karte für das alte Lager gibt es ebenfalls bei Graham. Sie kostet 35 Erz und zeigt eine detaillierte Ansicht auf das Camp, samt dem äußeren Ring und dem Innenbereich.

Die Karte des neuen Lagers

Die Map des neuen Lagers.

Die Karte des neuen Lagers bekommt ihr auch genau dort. In der Wohnhöhle trefft ihr auf den Wassermagier Cronos, der euch die Map für 37 Erz gibt.

Falls ihr vorher noch nicht im neuen Lager wart: Verlasst das alte Lager nach Westen und folgt dem Fluss, dann stoßt ihr auf das Camp. Alternativ könnt ihr euch hinbringen lassen. Der Händler Mordrag, der auf einer Bank im alten Lager sitzt, zeigt euch sein Heimatlager, wenn ihr ihn darum bittet.

Die Karte des Sumpflagers

Die Map des Sumpflagers.

Die teuerste Karte ist die vom Sumpflager. Ganze 41 Erz möchte Baal Cadar dafür haben. Ihn findet ihr im Zentrum des Camps, das ganz im Osten der Karte liegt. Damit er euch aber überhaupt etwas verkauft, müsst ihr euch ihm gegenüber erst beweisen und einen seiner Novizen mit einem Zauber zum Einschlafen bringen.

Wenn ihr vorher noch nie im Sumpflager wart, könnt ihr euch auf hier herbringen lassen. Die Führung übernimmt Baal Parvez, den ihr am Marktplatz des alten Lagers treffen könnt.

Die Karte der Orkstadt

Die Map der Orkstadt.

Die Karte der Orkstadt wird erst später im Spiel interessant und ihr bekommt sie im Rahmen der Handlung automatisch. Sie zeigt eine detaillierte Übersicht des Orkgebiets, das auf der Kolonie-Karte anfangs ausgespart ist.

Die Karte des Schläfertempels

Die Map des Schläfertempels.

Die Karte des Schläfertempels ist die letzte eigene Map, die ihr finden könnt. Ihr findet sie im Schläfertempel, wo ihr im Rahmen der Story ganz automatisch hinkommt. Haltet die Augen offen und hebt sie auf, wenn ihr sie nicht für die Trophäe verpassen wollt.

Alle Kartenmarkierungen

Bei den restlichen Karten handelt es sich nicht um separate Maps, sondern lediglich um Markierungen auf den bestehenden.

Der Weg zur alten Mine: Keine separate Karte, sondern nur eine Markierung. Nachdem ihr von Diego die Aufgabe "Vertrauensprüfung" bekommen habt, könnt ihr euch die Erweiterung für eure bestehende Karte bei Graham abholen. Der will eigentlich Erz dafür haben, wenn ihr ihm etwas Druck macht, überlässt er sie euch aber auch kostenlos.

Keine separate Karte, sondern nur eine Markierung. Nachdem ihr von Diego die Aufgabe "Vertrauensprüfung" bekommen habt, könnt ihr euch die Erweiterung für eure bestehende Karte bei Graham abholen. Der will eigentlich Erz dafür haben, wenn ihr ihm etwas Druck macht, überlässt er sie euch aber auch kostenlos. Der Weg zum ersten Fokus: Eine weitere Markierung, die ihr automatisch im Verlauf der Story bekommt – von einem NPC namens Y'Berion. Sobald ihr auf die Suche nach dem Fokus geschickt werdet, erhaltet ihr sie.

Eine weitere Markierung, die ihr automatisch im Verlauf der Story bekommt – von einem NPC namens Y'Berion. Sobald ihr auf die Suche nach dem Fokus geschickt werdet, erhaltet ihr sie. Alle Fokussteine: Sobald ihr losgeschickt werdet, die restlichen Steine zu finden, gibt es die entsprechenden Markierungen spendiert.

Sobald ihr losgeschickt werdet, die restlichen Steine zu finden, gibt es die entsprechenden Markierungen spendiert. Treffpunkt der vier Freunde beim Nebelturm: Auch den Standort bekommt ihr automatisch, noch bevor ihr alle Fokussteine eingesammelt habt.

Auf der nächsten Seite stellen wir euch noch eine interaktive Map vor, auf der alle wichtigen Dinge eingezeichnet sind. Dort könnt ihr sogar dokumentieren, was ihr bereits entdeckt habt.

Kleine Zusatzinfo: Während es für die Platin-Trophäe auf PS5 insgesamt 10 Maps zu sammeln gilt, sind es laut den Achievements auf Steam sogar 12 Stück. Wenn wir herausgefunden haben, was es damit auf sich hat, passen wir den Artikel noch einmal an.

Wie findet ihr das Map-System in Gothic? Immersiv und cool oder hättet ihr doch lieber von Anfang an eine Map, die ihr per Tastendruck aufrufen könnt? Schreibt es gerne in die Kommentare!