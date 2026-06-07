Gothic Remake: Schlösser knacken – So öffnet ihr jedes Schloss und verschwendet keine Dietriche mehr

Das Schlösserknacken kann ein richtiger Endgegner sein – aber Fingers und wir haben ein paar Tipps für euch.

Im Gothic Remake gibt es unzählige Schlösser, die euch davon abhalten, in fremde Truhen oder Räume hineinzuschauen. Zum Glück kann der namenlose Held die nötigen Fähigkeitenhaben, um das Problem aus der Welt zu schaffen.

Das dazugehörige Minispiel ist auch eigentlich ganz cool, wird mit der Zeit aber sehr zeit- und nervenaufreibend. Zum Glück gibt es aber Möglichkeiten, um das Schlösserknacken so leicht wie möglich zu machen.

Wir erklären euch hier, wie das Schlösserknacken funktioniert und wie ihr es euch erleichtern oder sogar zum absoluten Selbstläufer machen könnt.

So funktioniert das Schlösserknacken im Gothic Remake

Sobald wir auf ein Schloss stoßen und einen Dietrich dabei haben, können wir versuchen, es zu knacken. Dann startet ein forderndes Minispiel, das eigentlich ganz cool gemacht ist. "Eigentlich", weil es mit der Zeit dann trotzdem extrem redundant und damit nervig wird.

Je nach Schwierigkeitsgrad besteht ein Schloss aus vier bis sieben Scheiben, die wir einzeln nach links und rechts verschieben können. Ziel ist es, die roten Stifte in allen Platten so zu platzieren, dass sie im mittleren Loch der Scheibe herausschauen. Gelingt euch das, ist das Schloss geknackt.

Das Problem an der Sache: Wenn ein Stift schon ganz außen ist und die Bewegung dazu führen würde, dass er weiter nach Außen gedrückt wird, blockiert das Schloss, euer Dietrich bricht ab und auch euer Fortschritt geht verloren. Das ist vor allem deswegen knifflig, weil einzelne Scheiben auch andere Scheiben mitbewegen.

22:12 Das Gothic Remake macht's uns im Test nicht leicht!

Autoplay

So erleichtert ihr euch das Schlösserknacken

Im Spiel selbst könnt ihr euch das Leben leichter machen, indem ihr in das entsprechende Talent investiert. Das könnt ihr im alten Lager bei Fingers oder im neuen Lager bei Wedge tun. Damit wird die Anzahl der Fehler (4 auf Stufe 2, 6 auf Meisterschaft) erhöht, die ihr machen könnt, bevor ein Dietrich abbricht.

Außerdem behaltet ihr euren Fortschritt, wenn das trotzdem mal passiert. Die Meisterstufe sorgt zudem dafür, dass jedes Mal, wenn ein Dietrich abbricht, eine Verbindung zwischen zwei Scheiben gekappt wird, was die Lösung natürlich stark vereinfacht.

Allerdings müsst ihr dafür auch ordentlich was auf den Tisch legen – Stufe 1 kostet euch 10 Lernpunkte (LP) und 100 Erz. Für die Meisterstufe müsst ihr dann noch einmal 20 Lernpunkte und 200 Erz investieren. Wenn ihr aber gerne Truhen und Türen öffnen wollt, solltet ihr die insgesamt 30 LP und 300 Erz aufbringen, da das Minispiel sonst schnell sehr frustrieren werden kann.

Wichtig, um Frust zu vermeiden: Solange ihr die Punkte noch nicht investiert habt, solltet ihr es gar nicht versuchen, komplexe Schlösser zu öffnen, da es ohne die Vorteile nahezu unmöglich ist, sich alles zu merken und das Schloss mit einer überschaubaren Anzahl von Dietrichen zu öffnen.

Zum Glück gibt es aber noch weitere Hilfen, die direkt aus der Community kommen. Jemand hat ein Tool gebaut, das ihr ganz einfach im Browser aufrufen könnt und das euch die Lösung für jedes Schloss aufzeigt – damit wisst ihr genau, welche Tastenfolge ihr drücken müsst.

Auf dem PC gibt es zudem noch Mods, die das Minispiel komplett ausheben und überspringen lassen. Beides stellen wir euch auf der nächsten Seite vor.