Gothic Remake: Scattys Truhe finden und die Quest von Fingers abschließen – so geht's!

Wer im alten Lager aufgenommen werden will, stolpert früher oder später über Scattys Truhe. So findet ihr sie.

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Maximilian Franke
11.06.2026 | 11:45 Uhr

Der Schatten Fingers will, dass ihr Scattys Truhe knackt. So findet ihr die begehrte Kiste! Der Schatten Fingers will, dass ihr Scattys Truhe knackt. So findet ihr die begehrte Kiste!

Im Gothic Remake stellt euch der Schatten Fingers im Alten Lager vor eine Prüfung. Damit er für eure Aufnahme in die Gemeinschaft stimmt, will er sehen, dass ihr ein geschickter Dieb seid. Knackt Scattys Truhe und ihr seid der Aufnahme ins Lager einen Schritt näher.

Wo ist Scattys Truhe?

Scattys Truhe steht wenig überraschend in seiner Hütte. Wenn ihr vor Fingers steht, müsst ihr euch nur einmal nach links drehen und schon schaut ihr direkt auf das Zielgebäude. Geht einmal drumherum, um die Tür auf der anderen Seite zu erreichen.

Die Truhe steht im Inneren und muss natürlich mit dem Schlossknacken-Minispiel geöffnet werden – immerhin ist das ganze eine Prüfung eurer diebischen Fähigkeiten. Ihr braucht also mindestens einen Dietrich, es empfiehlt sich aber mehr dabei zu haben.

Scattys Truhe ist in seiner Hütte, direkt links neben der von Fingers. Scattys Truhe ist in seiner Hütte, direkt links neben der von Fingers.

Der perfekte Zeitpunkt macht den Unterschied

Wie üblich solltet ihr nicht einfach so in die Hütte hinein spazieren. Hausfriedensbruch ist ein Verbrechen und wenn euch ein NPC dabei erwischt, werdet ihr schnell Ärger bekommen.

Ein guter Zeitpunkt ist früh am Morgen. Nachdem Scatty aufsteht, dreht er nämlich erstmal eine Runde um die Arena und sieht nach dem Rechten. Jetzt könnt ihr ungestört bei ihm einbrechen und das Schloss knacken.

Video starten 7:34 7 Minuten im Gothic 1 Remake im Vergleich mit dem Original: Na klar ist der Unterschied 25 Jahre später riesig, aber wir meinen wirklich riesig riesig!

Speichert am besten, bevor ihr euren ersten Versuch angeht. Falls ihr viele Dietriche verschwendet, könnt ihr damit neuladen und es noch einmal versuchen. Außerdem seid ihr abgesichert, falls euch doch jemand auf die Schliche kommt.

Probleme beim Schlossknacken?

Das Minispiel hat es ganz schön in sich. Wenn ihr noch keine Lernpunkte in den Skill investiert habt, ist das Vorankommen beim Verschieben der Ebenen mühselig.

Falls ihr große Probleme habt, könnt ihr Hilfe-Tools der Community benutzen, die euch die Lösung für jedes Schloss ausspucken. Es hat nicht lange gedauert, bis Fans diesen Umweg gebaut haben:

Mehr dazu:
Schlösser knacken – So öffnet ihr jedes Schloss und verschwendet keine Dietriche mehr
von Kevin Itzinger
Schlösser knacken – So öffnet ihr jedes Schloss und verschwendet keine Dietriche mehr

Wir würden euch aber in jedem Fall empfehlen mindestens die erste Stufe Schlossknacken zu lernen, da sie euch viel Zeit und Nerven im Laufe des Spiels ersparen wird.

Habt ihr das Schloss geöffnet, schnappt ihr euch alles, was darin ist und geht wieder zu Fingers. Der zeigt sich beeindruckt von eurer Gerissenheit und stimmt damit zukünftig für euch, wenn ihr im Alten Lager als Schatten aufgenommen werden möchtet.

Was denkt ihr: Wie gefallen euch neue Quests wie diese im Gothic Remake?

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