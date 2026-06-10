Gothic Remake: Orkfriedhof finden und überleben – So übersteht ihr die Quest

Cor Angar schickt euch auf eine gefährliche Mission, um Baal Lukor zu retten und ihr solltet gut vorbereitet sein.

Am Ende des zweiten Kapitels des Gothic Remakes sollt ihr einen alten Orkfriedhof aufsuchen. Doch der ist gar nicht so leicht zu finden und kann euch schnell an eure Grenzen bringen, wenn ihr nicht die passende Ausrüstung oder Stufe habt.

Wir helfen euch, die alte Ritualstelle zu überleben und gehen alle wichtigen Etappen Schritt für Schritt mit euch durch.

1:07:13 Was taugt das Gothic Remake wirklich?

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Vorbereitungen für die Quest

Nach den Ereignissen im Sumpflager sprecht ihr dort mit Cor Angar. Dieser möchte, dass ihr Baal Lukor verfolgt, der den Visionen des Schläfers gefolgt ist und sich damit wahrscheinlich in Gefahr begibt.

Bevor ihr euch auf die Suche begebt, solltet ihr noch alle verfügbaren Lernpunkte ausgeben. Spätestens jetzt lohnt es sich auch, die zweite Stufe des Waffentrainings zu lernen, Stärke oder Geschicklichkeit zu erhöhen und sich mit Tränken einzudecken oder einige stärkere Spruchrollen zu besorgen.

Die Gegner auf dem Friedhof sind nämlich stärker, als alles, was ihr bisher getroffen habt. Außerdem nimmt der Ausflug zum Friedhof einige Zeit in Anspruch.

Den Orkfriedhof finden

Am einfachsten ist es, wenn ihr euch von Talas zum Friedhof bringen lasst. Cor Angar sagt zwar, er wäre auf dem Tempelplatz des Sumpflagers, aber ihr müsst sehr genau hinsehen. Geht aus dem Tempel hinaus und untersucht die kleinen offenen Hütten auf der rechten Seite. Er sitzt in einer von ihnen.

Alternativ verlasst ihr das Sumpflager Richtung Altes Lager und haltet euch möglichst links. Geht an der Holzbrücke vorbei, über die ihr zuvor bereits gehen musstet, um die Goblinhöhle zu säubern, und nehmt dann die nächste Abzweigung nach links. Die führt euch zu einer großen Steinbrücke.

Hier begegnet euch direkt ein Orc-Hund, der um einiges stärker und schneller ist als die Wölfe, mit denen ihr es bisher zu tun hattet.

Am einfachsten erreicht ihr den Friedhof vom Sumpflager aus. Lasst euch führen oder folgt dem Weg nach Süden bis zur Steinbrücke.

So öffnet ihr die Schädel-Tür

Eure erste Hürde ist die große Schädel-Tür am Ende des Tals. Ihr braucht einen Fernangriff, um sie zu öffnen.

Nehmt Pfeil und Bogen oder die Feuerpfeilrune, um die beiden Gewichte auf den Seiten der Tür zu lösen. Schießt dafür auf die Holzscheiben.



Wenn ihr gerade nichts dabei habt, dann findet ihr bei einem Skelett in der Nähe der Tür Pfeil und Bogen.

Links und recht gibt es Gewichte, die ihr mit Fernkampfangriffen lösen könnt. Orientiert euch dafür an den Fackeln, falls ihr Nachts hier aufschlagen solltet.

Gefängnis-Schalter

Ab jetzt müsst ihr gegen Orks antreten. Hier kommt ihr nur weiter, wenn ihr sie schnell aus der Entfernung ausschaltet, oder ihre Angriffe im Nahkampf perfekt blockt und dann kontert. Versucht sie unbedingt einzeln zu bekämpfen – gegen ganze Gruppen habt habt ihr kaum eine Chance. Vergesst auch nicht, zwischen den Kämpfen zu speichern.

Im ersten größeren Raum findet ihr mehrere Zellen mit Leichen, die ihr plündern könnt. Auch Hebel, mit denen sich weitere Zellen öffnen lassen, gibt es. Eine kleine Cutscene zeigt euch jedes Mal, welche Tür sich neu geöffnet hat.

Das ist vollkommen optional, aber zusätzlicher Loot ist nie verkehrt.

Auf der anderen Seite des Raums ist ein Durchgang, in dem sich drei Ork-Späher aufhalten. Erledigt sie und geht nach links und ihr trefft Baal Lukor.

Die zwei Schlüsselhälften

Ab jetzt werdet ihr von Baal Lukor begleitet, was die Kämpfe um einiges einfacher macht. Er wird zwar oft von den Orks umgehauen, aber immerhin lenkt sie das von euch ab.

Ihr stoßt auf eine Tür und um die zu öffnen, braucht ihr zwei Schlüsselhälften. Mit der Tür im Rücken geht es in den ersten Gang auf der linken Seite. Tötet den Ork und dann plündert den Templer in der Grabkammer.

In der Kammer gibt es ein Loch im Boden. Springt hinein und erledigt am besten die beiden Späher mit Fernkampf-Angriffen. Der Schlüssel ist hinter dem Tor hier, aber ihr benötigt einen Hebel. Folgt daher dem Gang aus der Kammer hinaus.

In einem Raum kämpft ihr wieder gegen ein paar Orks. Geht geradeaus zum gemauerten Gang und dann links. Am Ende des Ganges findet ihr dann den Hebel.

Geht in den gemauerten Gang und dann nach links. Dann erreicht ihr den Hebel.

Damit geht's zurück zum Gitter, wo ihr den Templer für das zweite Schlüsselfragment plündert.

Die Kammer des Schläfers

Nun könnt ihr zum Raum mit der Tür zurückkehren. Bevor ihr hindurchgeht, solltet ihr aber noch jede Ecke in den Gemäuern erkunden. Hier gibt es jede Menge Loot abzustauben.

Hinter der Tür müsst ihr dann wieder kämpfen. Habt ihr alle Gegner getötet, macht euch in den hinteren Teil es Raums auf und klettert auf die zweite Ebene. Folgt dem Weg zur großen Tür, die Lukor für euch öffnet.

Nach der Zwischensequenz gibt es noch einen kleinen Kampf. Lootet die Leiche, damit ihr den Gegenstand bekommt, mit dem ihr die Kammer wieder verlassen könnt. Aber vergesst nicht das Schwert hier. Das sollte besser sein, als alles, was ihr bisher gefunden habt.

Kehrt dann zum Sumpflager zurück und die Quest ist abgeschlossen.